Medzi smútočnými hosťami na poslednej rozlúčke so zosnulou herečkou Libuškou Šafránkovou († 68) bol najočakávanejším smútočným hosťom práve jej manžel Josef Abrhám (81). Ten dorazil do kostola päť minút pred zádušnou omšou.

Pred zádušnou omšou sa v kostole sv. Anežky na Spořilově konala verejná rozlúčka. Od 10. do 14. hoidny sa mohli prísť s Popelkou rozlúčiť všetci fanúšikovia. O 16. hodine sa začala omša len pre najbližšiu rodinu a priateľov. V prvej rade sedela užialená Libuškina sestra Miroslava (63), uplakaný syn Jozef s manželkou a deťmi. Tesne pred omšou doviezli do kostola aj herca Josefa Abrháma.

Ochranka pomohla hercovi dostať sa z auta na invadilný vozík. Josef Abrhám na tom posledné roky nie je zdravotne najlepšie, čo bolo na ňom aj vidieť. Keďže sa poriadne rozpršalo, ochranka herca chránila čiernymi dáždnikmi a pomohla ho vytlačiť po plošine priamo do kostola. Napriek tomu verejnosti neunikol hercov aktuálny stav. Bolo na ňom vidieť, že zo smrti svojej milovanje Libušky, s ktorou žil 45 rokov, je absolútne zdrvený a taktiež ho ničí aj choroba. Viacerí jeho priatelia a najmä jeho dlhoročný kamarát Jan Kačer sa nedávno vyjadrili, že Abrhám je na tom zle. „Pepík má problémy neurologického charakteru. Je to s ním vážne. Vyzerá to tak, že už si asi nikdy nezahrá," povedal v českom Blesku Kačer ešte v marci.

Jan Kačer napriek vlastnej bolesti na pohreb prišiel. Zdroj: Profimedia

Abrhám sa na verejnosti neukázal dlhé mesiace. Keď ho ľudia na rozlúčke zbadali, takmer ho nespoznali. Je vychudnutý, má prepadnuté líca a po celý čas mal neprítomný a smutný pohľad. Je jasné, že smrť manželky ho poriadne zlomila a k tomu ho trápia aj vážne zdravotné problémy. Žene svojho života, s ktorou tvoril jeden z najstabilnejších párov českého šoubiznisu, smútiaci vdovec poslal tajný odkaz na smútočnom venci, ktorý bol umiestnený na čestnej pozícii priamo pred rakvou: "Veľmi mi chýbaš," bolo napísané na stuhe. Jednoduché tri slová, ktoré vyjadrili všetko, čo vdovec prežíva.