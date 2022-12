Muzikálová herečka Katka Hasprová bude mať tie najsmutnejšie Vianoce. Zomrela jej milovaná mama, famózna herečka Soňa Valentová. Katku sme zastihli pred ich domom. Veľkou oporou je jej manžel Ivan Vojtek a silu jej dodávajú aj známi, ktorí jej maminu, nezabudnuteľnú umelkyňu, milovali.

Mama s dcérou mali nádherný vzťah. Zdroj: archív

O smutnej správe informovala na svojom profile na Facebooku Svetlana Waradzinová, ktorá je vedúcou oddelenia kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji. „Odchádza detstvo mojej generácie. Odišla skvelá herečka. RIP Soňa Valentová,“ napísala k fotke legendárnej herečky, ktorá zomrela ráno okolo šiestej v spánku.

Soňu Valentovú v marci 2016 postihla náhla cievna príhoda. Zasiahla jej ľavú stranu tela. Umelkyňa však mala vtedy šťastie v nešťastí. Ako totiž neskôr uviedla jej dcéra Katka Hasprová, operácia nebola potrebná, pretože sa u jej mamy našťastie nevyskytlo krvácanie do mozgu. Príhoda sa neprejavila na jej reči ani pamäti. Následky boli fyzického rázu, Valentová napríklad nemohla chodiť.

Zlá Dora skončila spolu s matkou (Soňou Valentovou) v jazere plnom smoly. Zdroj: ARCHÍV M. P. K.

Po prepustení z nemocnice nastúpila ihneď na nevyhnutnú rehabilitáciu do Kováčovej. Aby bola herečka pod neustálym lekárskym dohľadom, dcéra Katka ju umiestnila do petržalského hospicu. Krátko na to sa jej stav začal mimoriadne komplikovať. Herečku vtedy mali odviezť z bratislavského seniorského centra do nemocnice so silnými bolesťami brucha. Stav sa jej zlepšil a vrátila sa do spomínaného hospicu, kde bola pani Valentová doteraz a tam aj poslednýkrát vydýchla.