Slovensko sa doteraz spamätáva z náhlej smrti Dana Heribana. Ešte v utorok mal navštíviť lekára s veľkými bolesťami chrbta a v stredu ráno už k nemu putovala sanitka, záchranári ho však, žiaľ, už zachrániť nedokázali. Aj preto ľudí zaujíma, čo sa mohlo stať. K jeho smrti sa už vyjadrili uznávaní lekári. Kardiológ Viliam Fischer nášmu denníku povedal, že možnou príčinou jeho náhleho úmrtia mohla byť ischemická choroba srdca. Primár Milan Kulkovský si zas myslí, že príčinou smrti mohla byť akútna disekcia hrudníkovej aorty. „Žiaľ, tá sa prejavuje často nešpecificky, napríklad bolesťami chrbta. Menej pravdepodobnou príčinou je srdcový infarkt,“ napísal na svojom účte na Instagrame.

Herečka Kamila Heribanová v seriáli Mama na prenájom. Zdroj: tv markíza

Dano po sebe zanechal manželku Kamilu, ich dvoch malých synčekov a 13-ročného syna z predchádzajúceho vzťahu. Bolesť, akú jeho rodina prežíva, si vedia predstaviť iba tí, ktorí si prešli podobnou stratou. Najhoršie to však musí prežívať práve jeho milovaná manželka Kamila. Ešte cez víkend zverejnili spoločné romantické fotky z jarnej prechádzky v lese. „Pre mňa Dano – okrem toho, že bol výnimočný umelec – bol skvelý človek a mal srdce plné lásky. Málokto tak krásne rozpráva o rodine, o svojich blízkych, vyznáva sa verejne k láske k svojej manželke,“ povedala o ňom uplakaná herečka Eva Pavlíková.

Dano Heriban v seriáli Horná Dolná Zdroj: TV Markíza

Presne v stredu, keď Dano náhle zomrel, mala mať Kamila natáčací deň seriálu Mama na prenájom, v ktorom hrá postavu Beáty, čakajúcej dieťa s Edom (Vladimír Kobielsky). Pochopiteľne, v jej prípade sa natáčanie nekonalo. Otázne však je, či sa v blízkom čase bude vôbec schopná vrátiť do práce. „Seriálová postava Kamily Heribanovej v seriáli Mama na prenájom pokračuje v deji ďalej. Vzhľadom k smutnej udalosti, ktorá sa stala, pracovné povinnosti Kamily Heribanovej v maximálnej miere prispôsobíme jej potrebám,“ znie oficiálne vyjadrenie Markízy. „Kým sa Kamilka dá dokopy a kým prejde to najhoršie obdobie, scenáristi vedia dej upraviť tak, aby postava Beáty načas išla do úzadia. Do seriálu sa však neskôr určite vráti, keďže má dve malé deti a nemohla by si dovoliť prísť o prácu,“ dozvedeli sme sa zo zdroja.