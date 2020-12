Herečka Zuzana Skopálová nebola prvou manželkou Štefana Kožku. Aj jeho predchádzajúca žena bola herečkou. Dokonca boli spolužiaci. Po rozvode si nechala jeho aj dievčenské priezvisko, Iveta Kožková-Mandžárová. Spolu mali dve deti - Andreu (41) a Katku (34). Kožka s Ivetou spolu s chodením vydržali až 17 rokov. Potom sa zahľadel do ďalšej herečky, Zuzany Skopálovej, ktorú si zobral za manželku a narodila sa im dcéra Rebecca. Ani toto manželstvo však nebolo ideálne.

V decembri 2015 Slovenskom obletela šokujúca správa. Kožka, ktorý bol podgurážený alkoholom, napadol s nožom v ruke svoju manželku. Zasahovať u nich doma musela dokonca polícia, ktorá ho odviezla do cely predbežného zaistenia. Po tomto incidente síce manželia ešte istý čas bývali spolu pod jednou strechou, no nakoniec išli od seba. Herec sa minulý rok presťahoval do maďarskej dediny Rajka, kde žil celkom sám. V jeho dome ho našiel jeho slovenský sused. „Je to pravda, našiel ho sused v pondelok okolo obeda. Ležal doma. Jeho známy do domu vošiel preto, lebo ho už pár dní nevidel a mal zlý pocit a obavy,“ prezradil náš zdroj.

Štefan Kožka patril k charakterovým slovenským hercom. Zdroj: archív TA3

Po náhlej otcovej smrti sa k okolnostiam vyjadrila jeho najstaršia dcéra Andrea, ktorá nechápe, čo sa stalo . „Spolu s mojimi dvomi sestrami vám ďakujeme za prejavenie sústrasti nad zdrvujúcim úmrtím nášho otca. Zatiaľ úplne nerozumieme všetkým skutočnostiam vedúcim k jeho náhlemu odchodu a čakáme na výsledky vyšetrovania príslušných orgánov. Vzhľadom na otcov verejný profil nás v posledných dňoch zahltili často si odporujúce mediálne správy či príspevky na sociálnych sieťach ohľadne jeho života a smrti. Preto prosíme verejnosť o rešpektovanie súkromia našej rodiny v tomto zložitom období. Ďakujeme,“napísala jeho dcéra Andrea Kožková.