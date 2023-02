Presvedčil sa o tom aj moderátor relácie RTVS Hit roka Ján Žgravčák. Tentokrát sa venovali roku 1997 a medzi glosátormi bola aj herečka Zdena Studenková. ,,Okrem mnohého ste účinkovali aj v televíznom seriáli Duchovia. Vy ste boli vtedy na obrovskom výslní,” uviedol ju moderátor a z pohľadu Zdeny už bolo jasné, že je zle. ,,A teraz som kde?” skočila mu do reči ráznym tónom. ,,Teraz ste tak isto a teraz ste v Hite roka,” zachraňoval Žgravčák situáciu a všetci sa išli popukať od smiechu. ,,Veľmi zle položená otázka,” pokračovala Zdena, ktorá to však otočila na srandu. ,,V roku 1997 ste boli hitom roka,” opravil sa moderátor. ,,No dobre, no však áno. Tak každý máme svoje chvíľky, mne trvá dodnes,” zaklincovala to Zdena.

Moderátor Ján Žgravčák nechtiac urazil Zdenu Studenkovú. Prišla okamžitá reakcia. Zdroj: RTVS