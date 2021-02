Vendula Pizingerová (49) s manželom Josefom (33) vyrazili do sauny, aby si posilnili imunitu. Ale tentoraz nešli sami. So sebou zobrali aj svojho malého synčeka Josefa, ktorý nemá ani päť mesiacov. Niektoré mamičky ostali poriadne v šoku.

Vendula Pizingerová je známa tým, že s výrazne mladším manželom sa naučila žiť v symbióze s prírodou. Či už to bolo spanie v spacáku v zasneženom lese, prípadne rôzne túry na panenské miesta s večerou na otvorenom ohni. Veľa sa u nich toho však nezmenilo ani po narodení syna Josefka.

Vendula Pizingerová so synom. Zdroj: Instagram.com/vendulapizingerova

„Prvé saunovanie. Spoznávanie okolitého sveta sa nášmu synovi páči aj v teple. Trochu sme sa zapotili,” zverila sa Pizingerová na Instagrame so šokujúcim zážitkom. Vendula priložila aj fotky ako dôkaz. Tie skutočne zachytávajú, ako si užíva v saune aj s nedávno narodeným synom. Niektoré matky sa nestačili čudovať. „Nie je to nebezpečné? Saunovanie je u 4-mesačného bábätka povolené? Ako sa saunujú takéto maličké deti?” reagovali pod jej fotkami prekvapené ženy, ktoré doteraz netušili, že sauna je u takých malých detí už povolená.

Bábätká vraj do sauny môžu, ale iba na veľmi krátky čas. „2x 4 minúty a iba dole,“ bránila sa dvojnásobná mama Vendula. Aj keď to teda vyzerá všelijako a nie bezpečne, podľa dostupných informácií je to veľmi prospešné na imunitu bábätiek. Batoľa v nej môže zostať najviac päť minút pri maximálnej teplote 60 °C a je dôležité ho chrániť telom alebo držať na kolenách.