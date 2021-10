Na úvod moderátori prišli so štatistikami. Percento plne zaočkovaných obyvateľov je 44,3 %. Počet zaočkovaných prvých dávkou za 11 týždňov je 259 454. Následne privítali prvého hosťa záverečného žrebovania, ktorým bol minister financií Igor Matovič. Moderátor Marcel Forgáč si neodpustil menší žart. ,,Pán minister, prosím, odstúpte. Dodržiavame odstup," začal sa smiať a následne si s Matovičom tľapol. Počas žrebovania si minister vyhrnul rukáv a keď konečne vytriahol lístok, začal vtipkovať.

Hosťom záverečného žrebovania bol aj Igor Matovič. Zdroj: RTVS

,,Fúha, to je náhoda... Trnava... Igor...," prečítal Matovič vyžrebovaný lístok. Moderátori sa na neho dívali a v prvých sekundách nevedeli, či si robí žarty alebo skutočne drží lístok s menom Igor z Trnavy. ,,Akože mne to nedáte? Rozhodol som sa teda darovať svoju výhru Terézii do Novák," samozrejme žartoval Matovič. Žiaľ, pani Terézia, ktorú vylosoval, telefón nezdvihla a prišla o sumu 201-tisíc eur. Na účet si pripíše iba tisícku.

Druhým hosťom bola herečka Lucia Vráblicová, ktorá vyžrebovala pani Danku z obce Hodruša - Hámre. Telefón zdvihla, povedala správne heslo a vyhrala 301-tisíc eur. ,,Ďakujem veľmi pekne. Ja to nemôžem ani predýchať," tešila sa pani Danka.

Pani Danku vyžrebovala herečka Lucia Vráblicová. Zdroj: RTVS