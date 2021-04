V markizáckej šou 2 na 1 bol hosťom Matej Sajfa Cifra. Dlhoročný kolega a kamarát Adely Vinczeovej si účinkovanie poriadne užil a ako býva u neho zvykom, nešetril ani uštipačnými poznámkami. Keď prišla na rad časť Odplata, kedy to hosť môže spočítať moderátorskej dvojici, Sajfa sa poriadne činil.

Dvojici dával zákerné otázky a keď nenabrali odvahu odpovedať na ne, jeden z nich musel nad tým druhým prasknúť balónik plný farby. A potom to prišlo. Adela z jednej Sajfovej otázky takmer odpadla. " Kto má podľa teba z trojice Bezdeda, Modrovský a Vincze najrýchlejšie spermie?" opýtal sa jej Matej. "Asi Bezdeda," reagovala zaskočená Adela. Najviac sa na tom zabával práve Dano Dangl, ktorý takmer spadol zo stoličky. Sajfa touto otázkou narážal na jej manžela Viktora Vinczeho, ktorý sa pred pár rokmi verejne priznal, že má problém s pomalými spermiami.

Dano Dangl a Adela Vinczeová v šou 2 na 1. Zdroj: tv markíza

Hneď, ako bola relácia odvysielaná, fanúšikov zaujímal názor Viktora. "Vybuchol som do smiechu. Písali ste mi viacerí, že v takejto "citlivej" téme by sa nemalo žartovať. Viete, na tej téme nie je pre mňa nič citlivé, pretože ju mám dávno vyriešenú a Sajfa to vie. Bol to humor a keďže som sa zasmial, tak vydarený - tak ako celá epizóda 2na1. Ďakujem Maťovi, že učí ľudí nadhľadu aj vo vážnych témach. Lebo aj tam ho potrebujeme," reagoval prostredníctvom sociálnej siete Vincze.

