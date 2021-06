Europoslankyňa Monika Beňová nežila vždy len politikou. Mnohí ľudia si istotne pamätajú, že kedysi stála pri zrode Rádia Koliba, ktoré sa po rokoch premenovalo na Rádio Okey. A práve práca v rádiu ju s Julom Viršíkom kedysi spojila. „Spoznali sme sa úplne úžasne pri veľmi kreatívnej činnosti. Spoluzakladali sme Rádio Koliba, kde Mravec (Ľudovít Jakubove, pozn. red.) priviedol Jula, ktorého som ja už poznala podľa hlasu z rozhlasu. Sadli sme si, ponúkli sme mu miesto programového riaditeľa. Strašne sa potešil,“ prezradila nám so slzami v očiach po obrade v bratislavskom krematóriu.

Posledná rozlúčka s moderátorom a rozhlasovým spíkrom Julom Viršíkom v bratislavskom krematóriu. Zdroj: MATEJ KALINA

So známym spíkrom si sadla napriek tomu, že sa názorovo nie vždy zhodovali. „Bolo to aj turbulentné obdobie, pretože nie so všetkým súhlasil, ale vždy si vedel všetko jasne zadefinovať, ako sa hovorí, ocikať si ten priestor. Ale bolo to super obdobie. Julo bol prísny na seba, ale rovnako aj na ostatných a aj vďaka tomu sa nám podarilo byť po pár mesiacoch tretím najúspešnejším rádiom," dodala.

Spomienky na minulosť však razom vystriedal opäť smútok, ktorý vládol v piatkové predpoludnie u všetkých prítomných na Julovom pohrebe. „Videla som tu aj jeho prvú pani, ktorú som poznala ešte ako jeho manželku. Strašne mi to je ľúto najmä kvôli jeho druhej manželke, s ktorou mal dcérku. Mne otec zomrel tiež, keď mal 54 rokov a pamätám si, aké to bolo veľmi bolestivé aj pre tých, ktorí tu zostanú. A dúfam, že to nejako zvládnu," hovorí s nádejou. Napriek tomu, že všetko v živote riadi osud, si však myslí, že možno ak by istú vec nepodcenil, mohol byť ešte medzi živými.