Keď dvojica zaspávala, pritúlili sa k sebe a začali sa vášnivo bozkávať. Ich hlasné mľaskanie by však zobudilo aj veveričky v lese. „Nevidno, čo sa deje pod perinou, ale vyzerá to, ako keď sa niekto snaží nastaviť jazyk na fakt veľkom telefóne,” poznamenal komentujúci hlas v šou. Následne sa Žaneta otočila Ivanovi chrbtom. „Zozadu prdel, spredu brucho, nič to,” zahlásila blondínka. Ráno, keď vstala, bola poriadne „vyžutá.” „Žaneta vyzerá, akoby včera v noci odohrala svoj 25. koncert svojho celosvetového turné. Nie je isté, čo sa v noci stalo, ale Ivan zasa robí jedlo, a tak sa výstredná blondína púšťa do samorozvojového projektu – príčesok a brizolit. Konečne je sama sebou,” dodal posmešne komentátor šou. Viac uvidíte dnes večer na JOJ-ke.

Žaneta a Ivan z Lásky na chate. Zdroj: TV JOJ

