Tomáš Bezdeda patril počas prvej SuperStar k najväčším miláčikom žien a dievčat. Po rozchode s Adelou Banášovou, dnes už Vinczeovou, si však dlhé roky nedokázal nájsť frajerku. Ešte v decembri minulého roka, ako nám sám priznal, bol single. Kliatba sa nedávno konečne prelomila. Tošo, ako ho všetci familiárne prezývajú, sa v máji verejne pochválil na sociálnej sieti, že má novú partnerku. Urobil tak spoločnou fotkou, na ktorej sa túlil k sympatickej Ivane.

Tomáš Bezdeda s priateľkou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ceb6IkWrsnP/

„Stretli sme sa prvýkrát vo fitku, čiže je to také vzácne, že naživo a nie na Instagrame, ale zase musím povedať, že potom sme si písali na Instagrame a nejak čas ukázal a sme spolu,“ povedal nám vtedy. Jeho priateľka ešte študuje na vysokej škole v Žiline. Zamilovaná dvojica sa necelé dva mesiace od priznania vzťahu vybrala na prvú spoločnú dovolenku do španielskej Malagy. A to, že Bezdeda je šťastný ako dávno nie, vidno z ich fotiek, ktorými sa už stihli pochváliť. Zamilovanosť spevákovi veľmi pristane.