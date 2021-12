Bude to najdrsnejšia šou, akú doteraz Markíza vysielala. Z našich celebrít už o pár dní odletia do Dominikánskej republiky Nathan z Love Island, youtuber Gogo, MMA zápasník Gábor Boráros, majsterka sveta v karate Veronika Havlik a víťazka Farmy Xénia Gregušová. A keďže mnohí zrejme strávia v šou aj štyri mesiace, je pochopiteľné, že jej priateľ Lukáš z jej odchodu dvakrát nadšený nebol.

V šou Survivor uvidíte aj víťazku Farmy Xéniu Gregušovú. Zdroj: TV Markíza

„Priateľ sa môjho odchodu trošku obáva. Zo začiatku nebol veľmi nadšený, ale verím, že časom to bude lepšie a odídem s tým, že ma bude podporovať. Moja rodina sa veľmi teší z toho, že sa mi znova niečo také podarilo,“ povedala Xénia. A čo na to Lukáš? „Je asi prirodzené, že som sa z toho veľmi netešil, veď kto by sa tešil z toho, že mu odchádza na 3 mesiace niekto, koho miluje. Opýtajte sa sami seba, či by vám nebolo smutno, ak by vám odchádzal blízky človek alebo láska niekam na dlhý čas,“ reagoval Luki. Šou začína na Markíze už 10. januára.

