Daniela si síce otvorenie festivalu musela užiť bez svojej lásky, keďže Pali mal koncert na Slovensku, no hneď, ako sa mu to podarilo, sa vybral za ňou. Dvojica strávila vo Varoch niekoľko dní. Na poslednom záverečnom ceremoniáli si Peštová obliekla nádherné čierne šaty, ktoré oživila luxusnými šperkami. Paľo stavil na klasiku. V čiernom obleku vyzeral výborne. „S tebou ma baví svet a bavia ma aj Vary! Áno, opakujem sa, ale je to tak a ja som rada, že niektoré veci sa nemenia,” napísala k spoločnej fotke.

Daniela Peštová na festivale v Karlových Varoch žiarila. Zdroj: Profimedia

