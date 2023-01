Xénia sa ešte v lete 2022 pochválila grafickými návrhmi od bytovej dizajnérky. Hniezdočko lásky si budovali zhruba pol roka. No a výsledok skutočne stojí za to! Je na nerozoznanie od grafických vizuálov. Farmársky párik si dal skutočne záležať. V ich novom luxusnom byte prevládajú čisté línie a biela a béžová farba. Výnimkou sú zamatové jedálenské stoličky tmavozelenej farby. Zaľúbenci si už pár dní užívajú svoje nové hniezdočko a Xénia sa najnovšie pochválila videom, ako to u nich vyzerá.

Víťazka Farmy Xénia Gregušová už skúšala pečenie dobrôt v novej kuchyni. Zdroj: https://www.instagram.com/p/ClT2L4FDLVr/