Jeffrey Dahmer sa narodil v roku 1960 v americkom meste Milwaukee. V detstve bol obyčajným veselým chlapcom, no údajne sa jeho povaha zmenila po operácii pruhu. Začal sa zaujímať o mŕtve zvieratá a ich rozkladajúce sa telá a kosti. Postupne sa z neho začalo stávať monštrum. Svoje obete, potvrdilo sa ich 17, prevažne mladých homosexuálov, zdrogoval a uškrtil. S mnohými mal po ich smrti sex a následne ich telá rozštvrtil. Niektoré časti si doma nechával ako trofeje a často jedol aj ich vnútorné orgány. Na niektorých svojich obetiach, ktoré ešte žili, skúšal ohavné experimenty. Do hlavy im vyvŕtal malú dieru, do ktorej smerom na čelné laloky vstrekol kyselinu. Dúfal, že jeho obeť sa tak stane poddajným sexuálnym otrokom, ktorý bude žiť do takej miery, aby splnil všetky jeho erotické fantázie, ale zároveň mu nebude klásť odpor. Žiaden z týchto brutálnych experimentov nevyšiel.

Vľavo Evan Peters a napravo sériový vrah Jeffrey Dahmer. Zdroj: Netflix, Getty Images

Tohto beštiálneho vraha si v seriáli na Netflixe zahral skvelý Evan Peters. Štyri mesiace príprav a šesť mesiacov nakrúcania bolo obdobie, počas ktorého musel byť Evan v koži kanibala, nekrofila a sériového vraha Dahmera. Ako píše portál Variety, Peters počas nedávnej diskusie prezradil, ako vyzerali jeho prípravy. „Dahmer mal veľmi rovný chrbát a chodil vždy vystretý. Pri chôdzi nehýbal rukami. Dal som si závažie, aby som sa naučil chodiť rovnako ako on,“ povedal herec. V rámci týchto príprav si dokonca obliekal šaty a obúval topánky, v ktorých potom nakrúcal, a v ruke mal neustále cigaretu. „Chcel som, aby toto všetko bolo pre mňa už prirodzené, keď budeme na pľaci,“ pokračoval. Evan Peters pracoval s hlasovým koučom a každý deň počúval 45-minútovú audionahrávku Dahmera, aby si osvojil jeho tón hlasu a rečové vzorce.

Evan/Dahmer v aute so svojou prvou obeťou. Zdroj: Netflix

„Musel som sa ponoriť do jeho desivého, temného sveta a do detailu sa zaoberať všetkými ohavnosťami, ktoré robil. Musel som zistiť, kým Jeffrey Dahmer v skutočnosti bol. Pre mňa išlo o doposiaľ najnáročnejšiu prácu v mojom živote. Pripadalo mi priam nereálne, že sa toto všetko ozaj stalo,“ dodal herec, ktorý bol miestami taký autentický, že svojim kolegom naháňal strach. „Od všetkých si držal značný odstup. Bol stále sám, čo bolo až mierne desivé. Rešpektovali sme jeho potrebu zachovať si odstup a napätie, aby to bolo cítiť aj pred kamerami,“ vyjadrila sa jeho kolegyňa Niecy Nash.

