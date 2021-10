Získať zadarmo nový dom s kompletným zariadením, s vlastným pozemkom a upravenou záhradkou, je sen azda každého mladého páru. Obzvlášť pri aktuálnych cenách nehnuteľností. Niet preto divu, že súťažné páry v novej jojkárskej šou Dom snov urobili všetko pre to, aby v jednotlivých disciplínach zvíťazili a na konci vyhrali svoje vlastné bývanie. Keďže sa nakrúcanie realizovalo počas letných mesiacov, ktoré boli tento rok naozaj tropicky horúce, museli si často siahnuť až na dno svojich síl. „Pri polovici epizód bolo každý deň vyše 35 stupňov. A to som si hovoril, že neviem, či by tým ľuďom viac nevyhovovalo, keby bolo 10 stupňov a trochu by aj popŕchalo. Lebo to je síce nie veľmi príjemné počasie na dovolenku, ale na behanie, lietanie, pracovanie by to bolo lepšie. Keď bolo 35 v tieni a tí ľudia makali, tak sa z nich lialo a na druhý deň mali svalovice,“ vysvetlil moderátor Vilo Rozboril.

Kristína a Milan. Zdroj: Tv JOJ

Páry si v šou zmerajú sily vo viacerých manuálnych prácach okolo domu, ktoré sú aj fyzicky náročné. Preto sa dostávali do predkolapsových stavov, po niektorých súťažiach boli totálne vyčerpaní a mali čo robiť, aby vydržali. Samozrejme, bezpečnosť bola na prvom mieste, a tak súťažiaci mali vždy k dispozícii pitný režim i klimatizované priestory, v ktorých sa po súťažiach mohli ochladiť.

Mnohé disciplíny preverili aj ich kondičku, zručnosť i obratnosť. A keďže zaľúbencom ide naozaj o veľa, do prác sa zapojili aj nežnejšie polovičky. Nebude preto ničím neobvyklým, že v šou uvidíme aj dámy s krompáčom v ruke či pri pomocných betonážnych prácach. Ich motivácia v podobe postupu do finále a výhra novučičkého domu však bola obrovská a všetci súťažiaci dali do hry maximum.

