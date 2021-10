Kým niektorí súťažiaci okamžite po vypadnutí z Love Island žhavia mobily a prihovárajú sa ľuďom na Instagrame, Tereza si na prvé vyjadrenia chcela prečistiť hlavu a fanúšikom sa ozvala až po niekoľkých dňoch. Tak ako to bolo s celou vyhrotenou kauzou, že vzťah k Nathanovi iba nechutne hrala? „Prvý moment, keď nás označili, že sme ,fejk‘, čo bol, samozrejme, výmysel, bol vtedy, keď sme s Nathanom vyhrali divácke hlasovanie o najvernejší pár. My sme sa stále umiestňovali dosť vysoko a v tej chvíli niekomu vo vile došlo, že môžeme byť hrozbou, keďže sa máme radi a funguje nám to. Vtedy niekomu napadlo, že poďme ich rozdeliť a jedného z nich musíme poslať domov, pretože neskôr sa nám to už nepodarí. Tuším to ako prvý povedal Pítr, čo ma prekvapilo, pretože dovtedy za nami stále chodil a hovoril nám, aké to máme medzi sebou pekné, skutočné a ako nám to praje,” povedala na sociálnej sieti.

Tereza dúfa, že sa s Nathanom stretnú. Zdroj: tv markíza

„Nechcem na nikoho hádzať špinu, chcem len povedať, ako to naozaj bolo. Možno tomu Pítr neveril preto, že on sám takú lásku v živote nepozná. Chápem, že pre niektorých to je ťažké uveriť, ale ja som si naozaj už za pár dní vytvorila k Nathanovi silné puto. Je to tak, že niektorí išli do hry srdcom a niektorí hlavou. A ja som do vily išla veľmi naivná. Myslela som si, že Love Island je hlavne o láske a vzťahoch, preto sme tam obaja prišli s rovnakou energiou. Bola som v tom, že sme tam všetci kamaráti a všetci si to prajeme, ale, bohužiaľ, vo chvíli, keď niekomu začalo tiecť do topánok, tak sa začali diať veci. A tieto ich obvinenia ma veľmi zranili. Ani si neviete predstaviť, ako extrémne vysiľujúce a vyčerpávajúce je to, keď vás niekto z niečoho obviní a vy sa musíte neustále brániť,” pokračovala Tereza, po ktorej odchode sa Nathan dosť rýchlo otriasol. Vôbec mu to však nevyčíta.

