Štvrté kolo Let´s Dance bolo opäť plné fantastických výkonov. Zohratú partiu súťažiacich však musel aj tentoraz niekto opustiť. Celkovo najmenej hlasov dostali Aicha a Fabio. Nablýskaná šou sa opäť končila tesne pred polnocou, no ani to nezabránilo celebritám, aby si po nej vyhodili z kopýtka v bufete, v ktorom sa vždy po prenose všetci zídu. Kto a s kým následne odchádzal?

Asi nebolo pre nikoho prekvapením, že najlepší výkon podal opäť fantastický Ján Koleník. Obrovskú pochvalu si však v nedeľu vyslúžila aj Dominika Cibulková, ktorá svojím tangom ohúrila celú porotu. Predviedla doteraz svoj najlepší tanec. „Toto bolo vaše najlepšie vystúpenie,“ zhodnotila Adela Vinczeová. „Videl som veľmi slušné tango. Úprimne si ma šokovala, dobré to bolo,“ pochválil ju dokonca aj Ján Ďurovčík. To však už nebol prípad Aiche a jej tanečného partnera Fabia. „Po prvom, druhom, treťom čísle ste rástli, rástli, rástli a dnes som mal väčšie očakávania,“ schladil ich Ďurovčík. Ich čača sa až tak nepáčila ani divákom, ktorí dvojici neposlali dosť hlasov na to, aby postúpila do ďalšieho kola.

Aicha z Let´s Dance vypadla. Zdroj: TV MARKÍZA

Mnohých divákov však zaujíma, čo sa deje, keď sa vypnú kamery. Kto by čakal, že po polnoci sa súťažiaci rozbehnú domov, bol by na veľkom omyle. Keď sa vyzlečú z krásnych kostýmov a prezlečú sa do pohodlných kúskov, v ktorých dorazili, všetci sa stretnú v bufete, kde popíjajú, hodnotia večer a debatujú do skorých ranných hodín. Kde-tu si niekto vybehne na cigaretku, ako napríklad Michal Kovačič. Jediný, kto sa k partii nikdy nepridáva, je herec Ján Koleník, ktorý pár minút po prenose unavený uteká domov do postele. To však nie je prípad manželov Adely a Viktora Vinczeovcov a manželov Michala Kovačiča a Zuzany Kovačič Hanzelovej. Tí odchádzali poslední a pri aute sa ešte všetci vrúcne lúčili.

00:52 hod. - Vypadnutá Aicha odchádzala zarovno s Attilom Véghom. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

No pri odchodoch po náročnom večere, vyčerpávajúcich výkonoch a malom vyhodení si z kopýtka v bufete by ste viacerých ani nespoznali. Kým na parkete predvádzajú dokonalé kostýmy a hviezdny styling, domov už odchádzajú ako „bežní smrteľníci“. V teplákoch či legínach. Diane Mórovej to však sekne aj v nich. Vtipný pohľad bol však na Vinczeovcov, ktorí „cupkali“ z budovy ako dvaja školáci s ruksačikmi na chrbtoch.

