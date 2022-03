Bývalá tenistka Dominika Cibulková a jej tanečný partner Robert Pavlík predviedli na parkete čaču. Porotcovia však z jej výkonu neboli až takí nadšení ako v predošlom kole. „Ten štandard vám naozaj sedí a tá latina je váš problémový prípad,“ povedala jej Tatiana Drexler. „Nevyšlo to tak dobre ako predchádzajúci tanec,“ zhodnotil Ďurovčík. Keď Dominika odkráčala k moderátorke, tá ju šokovala dosť nevhodnou poznámkou: „Chcem zhodnotiť tvoj outfit a tvoju guráž, že si si toto obliekla. Tiež by som chcela mať tvoju odvahu,“ povedala jej Martina Zábranská, čím mierila na jej krivky. Cibulková sa na ňu nechápavo pozrela: „Akože veľmi krátke sa ti to zdá?“ A hoci aj viacerí diváci uznali, že jej šaty boli až príliš krátke, zhodli sa, že Zábranská si mohla takú poznámku odpustiť. „Tak tej moderátorke okamžite zoberte mikrofón! Tanec síce nevyšiel, ale jej otázky boli čistá katastrofa! Za to Jorge González TOP!“ napísala Denisa. „V tomto kole mala vypadnúť moderátorka. To, čo predvádza už dve kolá, je čistá katastrofa,“ reagovala diváčka Denisa. „Ja teda nemusím Cibulkovú, ale tie moderátorkine komentáre na kostým boli absolútne nevhodné. Aj keby jej to stokrát nesadlo, toto nepatrí do úst moderátorky – komentovať v štýle: no teda, ty máš odvahu, že si si toto navliekla,” kopili sa postrehy fanúšikov šou.

No kým v prvom kole ešte nikto nevypadol, v druhom sa už musel jeden pár zmieriť s tým, že skončí. Podľa porotcov aj diváckych hlasov najslabší výkon podali Marek Fašiang s tanečnou partnerkou Adrianou. Keď moderátor Viktor Vincze prečítal ich mená, na hercovi bolo vidno, že to absolútne nečakal. Potvrdil to aj v pondelok ráno v Teleráne. „Som sklamaný, nemyslím si, že sme boli najhorší. Je tam päť párov, ktoré boli na rovnakej úrovni. Takže áno, bolo to sklamanie,“ priznal bez okolkov. Ktoré páry mal na mysli, však už nekonkretizoval.

