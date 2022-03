V prvom kole sa predstavilo jedenásť celebrít, ktoré budú bojovať o titul kráľa/kráľovnej tanečného parketu. Ich výkony si prišli pozrieť aj viaceré tváre nášho šoubiznisu. Svoje kamarátky Dominiku Cibulkovú a Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú prišla podporiť speváčka Dara Rolins, ktorá doslova žiarila na všetky strany. Obliekla si totiž dlhé strieborné trblietavé šaty. Bývalej tenistke z prvého radu fandila aj mamina, pani Katarína Cibulková a v zákulisí bol aj jej manžel Michal Navara.

Dominiku prišla podporiť aj jej mamina Katarína Cibulková, kamarátka Petra Ficová a manžel Michal Navara. Zdroj: Martin Domok

Prenos si nenechali ujsť ani Twiinsky. A keďže Veronika Nízlová vedela, že pozvaný je aj mladučký Matúš Kolárovský, ktorý sa konečne priznal k otcovstvu jej dcéry, vsadila na kratučký top, v ktorom ukázala, v akej super forme je niekoľko mesiacov po pôrode. Odvážny model však zvolila aj europoslankyňa Monika Beňová. Na sebe mala šaty s výkrojom, ktoré odhaľovali jej boky. V hľadisku sedeli aj manželia Danica a Alexander Nejedlí, tehotná Ivana Gáborík či Jana Hospodárová s priateľom Ľubošom. Ten mal počas priameho prenosu poriadne patálie s respirátorom. Praskla mu gumička, no perfektne sa vynašiel. Gumičky si omotal okolo hlavy.

Takto to vyzeralo v zákulisí. Zdroj: Martin Domok

A čo sa týka samotných tanečných výkonov, čerešničkou na torte bol Ján Koleník, ktorý sa hýbal ako boh. Ale aj on mal pred vystúpením poriadny stres. ,,Tanečná partnerka mi troška liezla na nervy (smiech). Začala mi vysvetľovať tanečnú techniku, ja som ale nepotreboval tanečnú techniku, potreboval som sa nakopnúť. Veľmi sa mi zívalo, nejdem to ale dramatizovať. To cítite už, ako na vás prichádza nočná hodinka a už by ste najradšej spali. Potreboval som sa zaktívniť, tak som ju ťahal v zákulisí, že poďme si ešte rýchlo niečo na chodbe zatancovať. Nie je to jednoduché. Kým dospejete k výkonu, ktorý osloví - to je toľko chemických reakcií, to si človek ani nevie predstaviť," prezradil nám Koleník po konci šou. Veľkým prekvapením však bola aj Dominika Cibulková. "Teším sa z toho veľmi. Makala som na sebe, investovala som do toho veľa času aj všetkého. Veľmi si to vážim, dúfam, že budem vedieť prekvapiť aj nabudúce," povedala nám Dominika.