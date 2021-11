Autorom skladby aj videoklipu je Petraníkov kolega zo speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar Matej Koreň, ktorý sa dlhodobo úspešne venuje komponovaniu. Jakubovi sa veľmi páčila Matejova tvorba na jeho ostatnom albume, preto sa rozhodol ho osloviť, aby napísal skladbu aj pre neho. Tá si ho získala hneď na prvé počutie: „Keď mi Maťo prvýkrát pustil demo, rozplakal som sa uprostred reštaurácie,“ dodáva Jakub s úsmevom. Kým však „Ja ťa potrebujem“ uzrelo svetlo sveta, prešiel takmer rok. Jakub nechcel nič uponáhľať a s vydaním singlu sa rozhodol počkať.

Jakub Petraník predstavil novú pesničku. Zdroj: Matej Koreň

Ako väčšina skladieb, aj táto je o láske, no nie o tej chcenej. „Text skladby hovorí o stave, kedy telesná láska prerastie do citov bez toho, aby si to človek prial. Chvíľu sa s tým snaží bojovať a potlačiť to, no nakoniec sa s tým zmieri a prijme ju,“ vysvetľuje autor Matej Koreň.

Jednoduchý čiernobiely videoklip necháva vyznieť emotívnu skladbu so silným textom a podmanivou melódiou. Aj skutočnosť, že bol natočený za dve hodiny, potvrdzuje pravidlo, že menej, je niekedy viac. Aj keď sa možno viacerým zdá, že Petraník zapadol prachom, po účasti v druhom ročníku súťaže Slovensko hľadá Superstar vydal album a pravidelne koncertoval s kapelou JP Band.

Jeho skladby síce nepočuť pravidelne z rádií, Jakub sa hudbe venuje naplno aj vo svojom profesijnom živote. Už niekoľko rokov pôsobí ako hudobný dramaturg pre viaceré televízie a jeho meno ste mohli zazrieť pri mnohých televíznych programoch. Popri práci vydáva single, keď cíti, že na ne dozrel čas. Základom jeho skladieb bol vždy pop okorenený funkom či inými žánrami. Odkedy sa ale stal členom šansónového klubu Jozefa Bednárika, šansóny sa stali jeho srdcovou záležitosťou, čo je cítiť aj v jeho skladbách.

