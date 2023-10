Martina Zábranská (29) sa v lete 2022 dala dokopy s výrazne starším českým hercom Jiřím Dvořákom (56). Počas vzťahu sa často stretávali s narážkami na vysoký vekový rozdiel, no oni to neriešili. Po roku sa však rozišli. Hviezda Mamy na prenájom nám teraz prezradila pravý dôvod ich odlúčenia.

Zatiaľ čo Dvořák žije a pôsobí v Česku, Martina je plne vyťažená pre pracovné povinnosti na Slovensku. „Sme spolu vždy, keď sa dá, a možno práve vďaka tomu, že sme obaja vyťažení a obaja sa venujeme herectvu, dokážeme sa zladiť," prezradila nám Martina v januári tohto roku. Vždy, keď im to čas dovolil, trávili spoločné chvíle a svoju lásku neskrývali ani na sociálnych sieťach. Vzťah na diaľku si však vyžiadal svoju daň a herečka na konci júna priznala rozchod.

Martina, ktorá zahviezdila v seriáli Priznanie či Svätý Max a následne moderovala šou Let’s Dance, aktuálne hrá jednu z hlavných úloh v markizáckom dennom seriáli Mama na prenájom. V práci sa jej teda darí viac ako dobre. V láske však mala smolu. Čo bolo príčinou rozchodu s o 27 rokov starším Dvořákom?

Seriálová rodinka z Mamy na prenájom. Zdroj: TV MARKÍZA

„S Jirkom sme sa vždy vedeli vzájomne pochopiť. Naším spolunažívaním sme zistili, že naša pracovná vypätosť a rovnako aj diaľka, ktorá zaberala čas na presúvanie hore-dole a do toho ešte aj ten vekový rozdiel, nakoniec smerovali k dohode, že by sme to mali ukončiť. Neprišlo k žiadnym treniciam. Dodnes si voláme. Sme zvedaví, čo má kto nové, lebo sa máme veľmi, veľmi radi. Ale z dlhodobého hľadiska to skrátka bolo neudržateľné na stabilný vzťah, ktorý má byť funkčný. Rozum zavážil a museli sme si dať zbohom,” prezradila nám Martina. Ako hovorí, ku koncu dospeli obaja.

Letná media párty televízie Markíza v Bratislave. Na snímke Martin Klinčúch a Martina Zábranská. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Bolo to vzájomné. Vyplynulo to z našej spoločnej debaty. To tak býva, príde jedno nedorozumenie, druhé a potom sme si povedali, že už stačilo. Postupne to začalo opadávať. Človek si to začne viac a viac uvedomovať, že to nefunguje, až potom to vysloví nahlas. Je pekné, že sa dvaja česko-slovenskí ľudia dokážu rozísť bez hádky, bez krvi, bez sporu a dokážeme sa mať radi aj naďalej,” pokračovala. Prekvapivé na tom je, že podľa jej slov ho stále ľúbi, no do vankúša rozhodne neplače.

Martina Zábranská Zdroj: https://www.instagram.com/p/CvKjG-Wq-HV

„Stále ho ľúbim, aj on mňa. No musíme si ujasniť pojmy ľúbiť a ľúbiť. Láska je všade – pociťujeme ju k najlepším kamarátkam, k rodine. Láska je všetko. Láska tam stále je, ale nie je to už tá intímna partnerská láska. Je to ľudská láska. Jirko je človek, ktorého nikdy nepošlem preč, ubytujem ho u mňa, ktorého rada navštívim v Česku, s ktorým pôjdem na obed, keď bude v Bratislave a podobne. Nie je to však už taká láska, že by som doma plakávala do vankúša a trhala si vlasy v zmysle, že musím byť s ním,” vysvetlila nám s tým, že od rozchodu sa už stihli stretnúť.

„Áno, jasné. Dokonca sme boli spolu na filmovom festivale v Zlíne, kde sme si užili predĺžený víkend. Bolo to krásne. Nikto vtedy ešte nevedel, že sme už do seba. Rozišli sme sa na začiatku mája. A keď sa prevalil náš vzťah, boli sme už nejaký čas spolu. A poznali sme sa už 10 rokov predtým. Náš vzťah sa neskončil nenávisťou v zmysle, už mi nevolaj, zabuchnem dvere. Rozchod však nebol ľahký, bolelo nás to aj ranilo. Keď človek ľúbi, dokáže sa nad niektoré veci povzniesť a nechce o toho človeka prísť. Hovorí sa, že človek, keď ľúbi, nechá toho druhého ísť. A keď sa z lásky dokáže stať nenávisť, ako to v niektorých prípadoch býva, je to o tom, že to nikdy láska nebola,” hovorí. Od ich rozchodu prešli tri mesiace. Je už pripravená na novú lásku?

„Môj single život zahŕňa to, že sa viac venujem sebe, práci a začala som meditovať a viac čítať knihy. Hľadám si viac času na seba a zisťujem, že ako môžem mať stabilný a kvalitný vzťah s mužom, keď ho nemám sama so sebou. V mojom voľnom čase musím nájsť priestor na seba, na sebalásku, sebarozvoj, aby som mohla lásku mať aj niekde inde. A či som pripravená na nový vzťah? To zistím, keď stretnem toho muža. Zatiaľ som single. To je aj výhoda mojej práce, že nemám čas sa nad tým zamýšľať,” dodala.



