V júli to už bude rok, čo Martina Zábranská tvorí pár so známym českým hercom Jiřím Dvořákom, ktorý je od nej starší o 28 rokov. Nedávno sa spolu ukázali v spoločnosti, na tanečnej šou. „Je to veľmi odľahčený pocit, cítim sa ako diváčka a som rada, že si to môžem užiť z toho druhého pohľadu,” prezradila nám krátko pred prvým živým prenosom Zábranská, ktorá prvýkrát zavítala do spoločnosti s partnerom Jiřím Dvořákom.

Adam Bardy si v novom seriáli zahral po boku Martiny Zábranskej. Zdroj: tv markíza

Nás zaujímalo, ako sa pán Jiří cíti v našom šoubiznise. „Nie je veľmi rozdiel medzi českým a slovenským prostredím tohto typu. Do spoločnosti veľmi nechodím, o mne sa to vie, ale tento program ma však zaujíma, prehryzol som nejaké veci, tak som tu s Macou, možno ma bude držať za ruku, aby som sa nebál,” povedal nám. Možno nie každý vie, že v českej tanečnej súťaži v roku 2018 zvíťazil.

„Jirko má vzťah k tancu, v Česku vyhral túto šou. Som zvedavá na jeho pohľad, som len divák, laik,” povedala Martina.

Zvyknú si spolu zatancovať? „Áno, samozrejme že dávam lekcie partnerke, ale iba doma,” prezradil nám Dvořák. „Tancovali sme spolu v obývačke. Keď budem pripravená, možno ma zoberie aj von,” dodala s úsmevom.



Prečítajte si tiež: