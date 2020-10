Farmári mali nedávno opäť divokú párty. Alkohol tiekol potokom a čím viac si nalievali, tým viac išli zábrany bokom. Martin Šmahel v relácii Farma Xtra ponúkol fanúšikom šou obsah, ktorý na obrazovkách nemali šancu vidieť. So svojím hosťom Jakubom Zitronom Ťapákom sa od smiechu takmer zadusili. Opitá Sára vyskočila na stôl, vyplazovala jazyk, vrtela zadkom a v ultrakrátkych šortkách a s ponožkami v šľapkách vábila Henrika.

Heňo jej kázal, aby išla zadkom ešte nižšie. Zdroj: tv markíza



Ten sa pri pohľade na ňu iba zalizoval a potom jej poradil, aby mu ,,zatverkovala“. Ona neváhala, otočila sa k nemu oveľa viac a zadkom mu krútila tesne okolo tváre. No on, ako skúsený striptér, všetkým neskôr ukázal, ako sa to správne robí. Vyskočil na stôl a len vtedy sa začalo to pravé divadlo. Najskôr odhodil kraťasy, oblieval sa vodou a vlnil sa iba v trenkách. Potom však pritvrdil. Celé trenky si stiahol dole a hop, jeho pýcha bola odrazu von!