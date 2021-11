Obyvatelia vily sa ráno zobudili a takmer ani nerozlepili oči a už im pípla správa. V nej bolo napísané, aby sa všetci okamžite postavili pred vilu. A vtedy im prišla ďalšia správa. Krásky sa museli presunúť k mužovi po ich pravici. Vtedy im oznámili, že takto budú vyzerať ich nové dvojice. A aby to nemali ľahké, museli sa spoločne zviazať špagátom. Niektorým okamžite zamrzol úsmev na perách. Hlavne Aicha bola najviac rozladená, keďže sa posunula k Filipovi, s ktorým pred šou spávala. Taká Nikol vytvorila dvojicu s Martinom. A sympatický svalnáč jej musel byť nonstop v pätách, dokonca aj vtedy keď sa išla sprchovať. Ona bola nahá vo vani a on ju čakal opretý o umývadlo. No a práve vtedy sa kamere podarilo zachytiť ju celkom nahú.

Nikol z Love Island. Zdroj: tv markíza