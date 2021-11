Xénia Gregušová, okrem toho, že kedysi bola v súťaží krásy, sa profesionálne venuje tancu. Na začiatku Farmy, ktorá odštartovala na konci augusta 2020, sa mohla chváliť najkrajšou postavičkou. Postupom času sa však bývalá misska začala čoraz viac zaguľacovať a ostatní si z nej robili srandu, ako sa vypapkala. ,,Jasné, že pribrala z placiek, ale nemôžeme to nechať iba na placky,“ povedal vtedy Henrich na kameru a smial sa, že kilá naberá preto, že je tehotná. Čo, samozrejme, pravda nebola, ale Heňo sa na tejto téme vynikajúco zabával. Xénia, ktorá bola krásna aj s pár kilečkami navyše a bacuľatejšou tvárou, si však z toho ťažkú hlavu nerobila. Exfarmárke sa už podarilo väčšinu nabratých kíl zhodiť.

Xénia počas Farmy. Zdroj: tv markíza

"Ešte ani raz sa mi nestalo pri otázkach, ktoré mávam od vás, aby ste sa ma nespýtali, ako som po farme schudla. Ja som vám ale ešte ani raz neukázala pofarmársku postavu v plavkách. Tak tu ju máte (na druhej fotke). Predtým, ako som išla na farmu, som vážila 54kg. Keď som sa vrátila z Farmy, vážila som 66,7 kíl, koľko som za celý život nevážila (smiech). Na prvej fotke, týžden dozadu, vážim 57kg," prezradila Xénia na svojom Instagrame, kde aj zverejnila fotky na porovnanie. Prvá ju zachytáva aktuálne, kde pózuje v sexi spodnej čipkovanej bielizni s podväzkami a druhá je z obdobia, keď sa vrátila z Farmy. Má na nej plus 13 kíl. Gregušová sa zverila, že pomaly sa dostáva na váhu, akú mala kedysi.

December 2020: Xénia počas finále Farmy. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

"Už sa to podobá pred-farmárskej forme, ale stále sa vo svojom tele necítim dobre. A viete prečo ? Lebo už je to rok, čo sa nevenujem športu. A nezáleží na tom, ako telo vyzerá, ale na tom, či je to telo funkčné. A moje už nie je také, ako bývalo. Už nemám takú kondíciu ani silu, ako som mávala," pokračovala exfarmárka, ktorá cvičenie v poslednej dobe poriadne zanedbávala.

"Stále nechápem, prečo som rok nič nerobila, prečo som celý jeden rok nič nespravila pre svoje telo. Asi som len potrebovala dlhšiu pauzu alebo čo. Ale tomu je už koniec. Cítim, že už je najvyšší čas začať niečo robiť a nevyhovárať sa stále, že teraz mám toho veľa, teraz mi je zle a že začnem až od budúceho týždňa. Proste teraz som začala a teším sa, keď pocítim prvé progresy. Nečakaj a začni aj ty," odkázala všetkým Xénia.