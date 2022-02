Whitney patrila k najvýraznejším osobnostiam popovej scény 80. a 90. rokov. Na vrchol ju vystrelil aj kultový film Osobný strážca, kde zahviezdila po boku Kevina Costnera. V ňom zaznel aj jej najznámejší hit I Will Always Love You. Hudbu mala v krvi vďaka matke, ktorá bola gospelovou speváčkou a už ako malá spievala v kostole a neskôr tiež v gospelom zbore. Cissy Houston videla vo svojej dcére potenciál, a preto bola na ňu veľmi tvrdá. Finančná situácia však nebola v ich rodine veľmi priaznivá a matka z domu často odchádzala. Zatiaľ čo ona brázdila americké cesty na turné, svoje tri deti nechávala v opatere ich staršej sesternice Dee Dee Warwick. V šokujúcom dokumente z roku 2018 speváčkin brat Gary priznal, že o 18 rokov staršia Dee Dee ich zneužívala. Prekvapujúce bolo aj jej tajomstvo týkajúce sa sexuálnej orientácie. Speváčka vraj mala lesbický pomer so svojou asistentkou Robyn.

Whitney však nevynikala iba spevom, ale aj krásou. Aj vďaka tomu sa objavovala aj ako modelka na stránkach módnych časopisov. V roku 1985 získala cenu Grammy za pieseň Saving All My Love For You. Jej pesničky sa stali hitmi a jej kariéra bola nevídaná. Dotiahnuť to mohla naozaj ďaleko. Upadať začala, keď sa v roku 1992 vydala za Bobbyho Browna. Rok po svadbe sa manželom narodila dcéra Bobbi Kristina Brown († 22). Whitney, poznačená svojím detstvom a rozvodom rodičov, chcela mať dokonalú rodinu. Dcérku odmietala nechávať doma, a tak ju so sebou „vláčila“ po všetkých turné. Zatiaľ čo rodičia holdovali drogám, Kristina sa hrala vedľa v miestnosti s pestúnkou. Napriek úsiliu Whitney zotrvať v deštruktívnom vzťahu s Bobbym sa nakoniec dvojica po 14 rokoch rozviedla. Posledné roky života slávnej speváčky boli ako na kolotoči. Odhodlaná začať odznova prijímala nové projekty a vydala sa na svetové turné, no súkromie plné démonov ju prenasledovalo celý život.

Americkú speváčku a herečku Whitney Houston († 48) našli 11. februára 2012 mŕtvu v hotelovej izbe v Los Angeles. Zdroj: Shutterstock

11. februára sa svet dozvedel šokujúcu správu. Spevácku divu našli bez známok života vo vani v hotelovej izbe. Podľa lekárov išlo o utopenie, ale k smrti prispelo aj užívanie kokaínu a najmä jej choré srdce. Toxikologické testy neskôr ukázali, že v tele mala zvyšky kokaínu, marihuany a tiež liekov proti úzkosti. Rovnakou smrťou zomrela aj jej jediná dcéra. Dňa 31. januára 2015 bola Bobbi Kristina Brown († 22) nájdená vo vani v bezvedomí. Bobbi zomrela 26. júla 2015 po tom, čo bola v kóme takmer šesť mesiacov. Nariadená súdna pitva potom preukázala, že svoj podiel na úmrtí mali marihuana a alkohol spolu s liekmi na upokojenie a proti úzkosti. Pochovaná bola napokon 3. augusta 2015 na cintoríne Fairview vo Westfielde vedľa svojej matky.

