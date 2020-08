Prečo ste sa teraz, keď sú kiná takmer prázdne rozhodli zafinancovať ďalší film? Nie je to veľké riziko?

Dnes je obrovské riziko film nielen natočiť a vyrobiť, ale hlavne ho oddistribuovať. Nikto nevie, aká bude situácia v súvislosti s koronou v novembri, kedy by sa mal film dostať do kín, my však veríme, že bude lepšia ako dnes. Aktuálny pokles návštevnosti kín pripisujem aj tomu, že kiná nemajú čo hrať, nakoľko Hollywood zastavil distribúciu svojich filmov. Aj to bol dôvod prečo sme sa rozhodli natočiť niečo sami a ponúknuť divákom lákavú filmovú novinku.

Ibaže teraz už o tom vieme, že je zlá, kdežto v marci, keď sa napríklad film Bobule3 hral v ki-nách pár dní a skončil s obrovskými stratami o tom nikto nevedel.

Viete, my filmári musíme byť na riziká zvyknutí. Riskujeme od momentu schválenia projektu až do jeho premiéry. Musíme pristupovať k našej práci s veľkou pokorou, lebo výroba filmu nie je kvantová fyzika a úspech sa nedá naprogramovať. Môžete mať najlepší scenár, skvelý tím, áčkových hercov a dokonca aj výborný film, ak vám nevyjde prvý víkend v kinách, ste v háji. Povestný je príklad jed-ného dlho očakávaného a masívne promovaného filmu, v ktorom účinkovali najväčšie hviezdy Holly-woodu, kedy v deň premiéry v Los Angeles vypukol nejaký veľký tragický požiar na druhom konci mesta a razom bola všetka pozornosť médií a verejnosti niekde inde. Z veľkolepej premiéry nebolo nič, z očakávanej návštevnosti taktiež a výsledkom bol kasový prepadák.

Wanda adamík Hrycová Zdroj: instagram

A predsa do toho idete.. Kedy padlo vaše rozhodnutie?

Neuveríte, ale 22.mája. Sadli sme si s Jurajom Brockom a Petrou Polnišovou, ktorí za mnou prišli s nápadom, aby sme urobili film podľa scenára, ktorý žne úspech na celom svete. Mne sa to hneď zapá-čilo, pretože ide o skvelú komédia, čo je po tomto deprimujúcom roku veľmi potrebné. Okrem toho je to scenár, ktorý je v tomto šibeničnom termíne zrealizovateľný, pretože celý dej sa odohráva na jed-nom priestore.

Čiže idete na istotu?

K tým našim istotám som sa už vyjadrila J Jediné, čo môžem ja ako producentka spraviť je nenechať nič na náhodu, vybrať si najlepší tím spolupracovníkov, zodpovedne pripraviť každý detail a potom sa modliť, aby to vyšlo. V tomto prípade máme skvelý a overený scenár, vynikajúcich hercov, výborný realizačný tím, ale vidíte - keď som si myslela, že máme všetko pripravené, dva dni pred nakrúcaním sa mi na motorke vybúral herec Vojta Kotek... A to je fakt prúser. Len zázrakom sa nám ho podarilo preobsadiť tak, aby nový člen party zapadol medzi Tomáša Maštalíra, Petru Polnišovú, Sväťa Mala-chovského, Táňu Pauhofovú, Kláru Issovú a Martina Hofmanna energeticky, typovo, herecky a ešte mal aj čas vtedy kedy ho potrebujeme. Vďaka Tomášovi Měcháčkovi sme to dali.

