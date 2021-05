Diana bola nedávno hosťom markizáckeho Telerána. S dvojicou ďalších expertov dali v druhej sérii Svadby na prvý pohľad dokopy štyri páry, ktoré sa podľa nich k sebe biologicky najviac hodili. Mnohí diváci im ale vyčítali, že sa vôbec netrafili, keďže medzi viacerými chémia vôbec nezafungovala. Ako to po konci šou vidí odborníčka na vzťahy? ,,Myslím si, že dokonalý pár neexistuje. Bolo by to aj nuda, pretože keby obaja vo vzťahu boli dokonalí, boli by to bohovia, nadľudia. A čo sa týka nejakej kompatibility párov z našej šou, ako si navzájom rozumeli, s niektorými som nadmieru spokojná a som šťastná, ako to vyšlo a s niektorými je mi to fakt ľúto. Je to ale naozaj zložité odhadnúť. Vidíme to aj v reálnom živote, že koľkí ľudia prídu do nášho života a nevyjde to a hľadáme ďalej a ďalej. Ale keď už sa na to niektoré páry dali, tak mohli na tom viac zapracovať a ísť do toho na sto percent. A žiaľ, pri všetkých sa to neudialo,” vysvetlila Diana dôvod, prečo to u viacerých krachlo.

Diana Fabiánová Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

,,Čo sa týka Diany a Michala, ja som sa z nich tešila. Diana má rada veľké romantické gestá a počas celej šou sa veľmi snažila. U Michala to tak variovalo. Bolo to fajn, potom sa zdalo, že to nie je dosť,” zhodnotila párik východniarov, ktorí však v reálnom živote spolu nezostali. Zrejme práve preto, že Dianka bola úplne iná povaha ako Mišo. Ona túžila po spoločnom bývaní a budovaní si vzťahu, no k tomu po natáčaní nedošlo...

Dianu najviac prekvapuje, že ľudia na svojich vzťahoch málo pracujú. Zdroj: TV Markíza

,,Čo sa týkalo Vierky, tá bola akoby zo strany Michala nevypočutá a nepochopená. Nezladili sa. Vedeli sme vopred, že Mišo je extrovert, veľmi živý a má dušu dieťaťa a Vierka je konzervatívnejší typ, ale netušili sme, že to bude až taký rozdiel v tom temperamente. Michal sa v tom okúzlení ešte viac uvoľnil a išiel do fázy zaľúbeného dieťaťa a Vierka sa na to nevedela naladiť. A vznikol z toho výrazný problém,” povedala o najstaršom páre, ktorý natáčanie ukončil ešte pred samotným finále.

Sklamanie priznala aj pri Veronike a Adamovi. ,,Mňa prekvapilo, ako rýchlo to išlo od toho obrovského vzplanutia do tých mínusových hodnôt. Vznikli tam vzájomné nepochopenia a veľmi vážne brali tie veci, ktoré jeden alebo druhý neurobil a nepozerali sa na to s odstupom. Potom sa to všetko nabaľovalo ako snehová guľa. Ten nadhľad je veľmi dôležitý. Na začiatku tam bol potenciál, ale povahovo to nesadlo. A prehnané mi prišlo aj to, ako Adam vyčítal Veronike, že pozerala telenovelu. On, čo vkuse ležal na gauči s mobilom v ruke, tak mi prišlo neprístojné ju kritizovať za to, že si pozrela telku,” dodala. Vyšlo to jedine Milanovi a Tereze, ktorí v lete plánujú skutočnú svadbu a Diana má z nich obrovskú radosť.

Prečítajte si tiež: