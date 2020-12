Do semifinále sa prebojovali piati farmári. Lukáš, Heňo, Xénia, Vladko a Erik. V aréne, v ktorej im išlo o všetko, ich už v hľadisku čakali vypadnutí súťažiaci. Ich prvou úlohou bolo spomedzi nich hneď na začiatku hlasovať za jedného, kto poputuje priamo do finále. Najviac hlasov získal Lukáš. Potom však prišiel šok. Prvýkrát v histórii Farmy sa zmenili pravidlá a Evelyn oznámila, že sa bude voliť aj ten, kto si podľa vypadnutých finále nezaslúži. A, samozrejme, Erikovo meno odznelo až sedemkrát a hráč, ktorý doteraz vyhrával duely bez stratu jediného bodu, vypadol z hry takýmto neférovým spôsobom. Mnohým to prišlo ako obrovský podraz. Je síce pravda, že Prešovčan patril medzi tých, ktorí robili najväčšie intrigy a neustále taktizoval, no prišiel hrať o 75-tisíc eur a toto bola jeho taktika, ako sa k nim postupne dopracovať. Štáb však rozhodol, že taktiky a šikovnosť mu boli nanič a o jeho osude nakoniec rozhodli urazení farmári, ktorí ho mali v zuboch.

Keď to diváci zbadali, ostali pri obrazovkách ako obarení a neverili vlastným očiam. ,,Nefér voči Erikovi, každý duel dal, no keby nebola chalúpka, tak Lukáš tam už dávno nie je. Pre mňa je víťaz Erik, aj keď ste sa ho takto zbavili. Ste to mali dobre pre vás vymyslené, sklamali ste nás," napísal na profile Farmy na Facebooku sklamaný divák a komentáre sa začali len tak kopiť. Za malú chvíľu ich bolo viac než tisíc. ,,Gratulujem k tomuto fiasku. Vyhodenie najsilnejšieho hráča, aby finále bolo podľa predstá štábu, keďže by ho vyhral s prehľadom. Už len dúfam, že to nevyhrá dosadená Xenka a ani svätec Lukáško... Komédia," pridali sa ďalší diváci. ,,Hanba celej Farmy. Človek ide na Farmu hrať a nie sa pchať ľuďom do zadku. Jediný Erik to pochopil, a preto musel odísť, inak by to vyhral a zrejme pre štáb by to nebolo zaujímavé. On vyhrával duely, on sa dokázal všetkým postaviť a za to bol ešte aj potrestaný. Z akého dôvodu majú vypadnutí rozhodovať o konci semifinalistov? Hnus proste. Špinavosť najväčšieho zrna. Vyradiť farmára len na základe nesympatií skrachovaných bývalých farmárov je podlé, neférové a Erik rozhodne patril medzi najväčších favoritov," nadávali diváci. ,,O 75 000 eur sa bojuje a nie, že ho vyhodíte na základe rozhodnutia skrachovaných farmárov. Že Lukáš si to najviac zaslúžil? Veď tam polovicu času ani nebol a druhú len plačkal. Heňo zasa polku času pret...al a druhú prechľastal. A Xénia žrala prvú ligu a stále sa rehotala jak sprostá. Škoda, tento zaujímavý formát sa týmto totálne pokašľal," ozývali sa sklamaní a nahnevaní fanúšikovia.

