Junior a Juraj si natáčanie poriadne užili. Na pľaci im to klapalo a veľmi dobre sa dopĺňali. Pred začiatkom sa však stavili. „Ja som prijal stávku, že sa s Jurajom stavíme, kto lepšie tipne víťaza šou. Ak mi tip nevyjde, musím si dať oholiť jedno obočie. Bola to frajerská chlapská stávka,” povedal nám Junior a prezradil aj dôvod stávky. „Juraj ma naštval, lebo jemu ide všetko. Vie hrať na gitare, píšťale, vie piecť a ešte aj tip na víťaza mu vyšiel. Ja som tipoval Naďu. No keď vypadla, povedal som si, tak azda sa Juraj netrafí. No prehral som,” pokračoval Junior, ktorý nás pozval na „slávnostné” oholenie obočia.

Zákulisie šou Pečie celé Slovensko Zdroj: RTVS

„V nedeľu som sa pochválil manželke Toničke... No taký výraz som u nej ešte nevidel. Pochopil som, že nemôžem. Nie pre Vianoce, aby som sa fotil ako Egypťan len zboku... No frajerina je jedna vec a manželstvo druhá. Musím povedať, že ustupujem. Nie som chlap, nesplnil som stávku len preto, že som pochopil, že nemôžem a milujem svoju ženu,” vysvetlil moderátor, ktorý má však plán. „Prichádzam však s návrhom a ten je verejný. Vymyslite mi stávku vy diváci a čitatelia. Musí to byť však stávka, ktorá neohrozí manželstvo,” dodal so smiechom.