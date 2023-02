Na nedávnej vernisáži sa objavili Mekyho kolegovia a množstvo jeho kamarátov. Nechýbal Janko Lehotský, Katka Knechtová, David Kraus či Martha. A práve Martha je známa vďaka ich nezabudnuteľnému duetu Čo bolí to prebolí.



Prehliadke predchádzal malý koncert. Martha zaspievala Čo bolí to prebolí s českým spevákom Davidom Krausom. Nás zaujímalo, ako sa jej spieva ich spoločný hit bez Mekyho. „Spievalo sa mi veľmi dobre, pretože David Kraus je skvelý parťák a, samozrejme, na Mekyho pri tejto pesničke vždy myslím,” prezradila nám Martha.



Výstava osobných predmetov zosnulého speváka Miroslava Žbirku na Bratislavskom hrade. Na snímke speváčka Martha. Zdroj: EMIL VAŠKO

Na otázku, či sa jej počas koncertu vybavila nejaká konkrétna spomienka, odpovedala takto: „Ja na neho myslím každý deň. Nie je dňa, kedy by som si na neho nespomenula. No práve dnes sa mi o ňom snívalo prvýkrát. Šlo o vtipný moment, počas ktorého sme hrali na plavárni a Meky prišiel vo svojej typickej džínsovej bunde, mal hrozne dlhé vlasy a celý čas sa smial. Opýtala som sa ho, čo mu je také smiešne a on okamžite odpovedal - pretože dnes tu spievaš iba ty!” A presne takýto bol podľa nej Meky stále.

