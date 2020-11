Herci Dano Heriban a Michal Kubovčík si v Pumpe servítku pred ústa rozhodne nedávajú a štipľavo komentujú všetko, čo sa udialo v danom týždni. Kubovčík hrá pumpára a Heriban taxikára. „Savana pumpa, vajčáci,“pozdraví sa zakaždým Dano, keď večer zavíta na čerpaciu stanicu. Okrem aktuálneho diania i to, že v karanténe sa ocitol aj Igor Matovič, bola na pretrase aj minulosť ŠtB Jozefa Banáša.

Michal Kubovčík. Zdroj: rtvs

„Kukni ho, Banáš, už aj ten točí o covide. Niečo tu prepočítava,“dočítal sa akože v novinách Heriban. „Lotos Dodo?“opýtal sa ho Kubovčík. „Čo? Lotos?“nechápavo sa čudoval Dano. „Áno, Lotos alebo Dodo, to bolo jeho krycie meno v ŠtB,“ vysvetlil mu Kubovčík. „Ale kde, prosím ťa, veď on je osobnosť, predsa je filantrop, spisovateľ, nie?“pokračuje Heriban.

„Ale to mu nikto neberie, no pod krycím menom Lotos alebo Dodo bol evidovaný v archívoch ŠtB, v 1986 dokonca dostal za nejakú informáciu fľašu alkoholu v hodnote 13,50 marky,“ zahlásil Kubovčík. „No aspoň mal toľko rozumu, že prijal chľast namiesto peňazí. Radšej svedomie opíjať, ako predávať. A ty kde si to vyčítal? Už nečítaj hoaxy,“čudoval sa Dano. „To nie sú hoaxy, to sú normálne archívy ŠtB. A tam si videl aj mená ako Široký či Babiš,“ukončil Banášovu minulosť Kubovčík.

