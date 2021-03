Heriban a Kubovčík vždy v sobotu večer v seriáli Pumpa rozoberajú horúce udalosti uplynulého týždňa. Vakcínu Sputnik V preto nemohli v debate obísť. A to vo chvíli, keď na čerpačku vošiel ich hosť Ján Čarnogurský. ,,Vajčiaci, padá vláda, niečo si želajte. A to len preto, že sa pchá Rusom do zadnice," zahlásil Heriban, na čo sa okamžite ozval Čarnogurský. ,,Máte niečo proti Sputniku? Pozrite sa, ja tiež nemám nič proti ostatným dvom vakcínam, ktoré ste spomenuli, ale pichnúť si nechám Sputnik. A okrem toho, Rusi majú ďalšie dve vakcíny a jedna z nich je účinná na sto percent," reagoval niekdajší politik.

Hosťom Pumpy bol Ján Čarnogurský. Zdroj: RTVS

,,Ale predstav si! A odkiaľ vy máte takéto stopercenté informácie," výsmešne zahlásil Heriban. ,,Pozerám ruskú televíziu a správy v ruštine," odpovedal Čarnogurský. ,,Vy im rozumiete a ešte aj veríte? To si zapnite radšej Teletubbies, tí sú dôveryhodnejší. Vy sa dávate orezávať propagandou od Ruska jak ceruzka," išiel do neho Heriban. ,,Videli sme, ako Európu rozčúlilo len to, ako sme tú vakcínu doviezli z Ruska. Bol by preto pre Európu problém vymyslieť si nejaký dôvod, aby tú vakcínu nakoniec neschválili?" oponoval mu Čarnogurský.

,,Však my vieme, kto vy ste. Ten rusofil Čarnogurský," zahlásil následne Heriban. ,,Haló, to je pán Ján Čarnogurský!" opravil ho Kubovčík nahnevane. ,,Tak sa môžete klasicky poboškať, podať si ruky a ísť sa prejsť Červeným námestím. Teraz je akcia, môžete ísť na Auroru, plavba pre dvoch," spustil obrovský rehot Heriban s tým, že on proti Rusom nič nemá, len mu prekáža, ako sa do nás neustále montujú. ,,Kto sa do vás montuje??? A Američania sa do vás nemontujú? Z Ruska k nám prišla Kuzminova a koľko medailí pre nás vybojovala? Američania len za to, že sme doviezli Sputnik, tak nám chcú vymeniť vládu," rozohnil sa bývalý poliitk. ,,Veď dooobre, ale nemôžete uprieť, že Rusi sa do nás veky vekov navážali! A povedzte mi, ako sa vám podarilo prejsť z KDH k Rusom. Kade, há?" smial sa opäť Heriban a rozosmialo ho aj to, že Čarnogurský organizoval Nežnú revolúciu.

,,Ste vtipný, ale revolúcia nebola proti Rusom. Revolúcia bola proti komunizmu," opravil ho Čarnogurský, ale Heriban sa nedal a poukázal aj na to, koľko ľudí trie v Rusku biedu. Následne sa začal Heriban zabávať na tom, že kedysi bol aj kandidátom na prezidenta. ,,Mali ste pol percenta. Vás volila celá rodina aj dva razy, loajalisti...," rehotal sa ďalej Heriban a zaujímalo ho aj to, čo si myslí o našej prezidentke Zuzane Čaputovej. ,,Pekne sa oblieka... Ale čo sa týka jej prezidentovania, gentleman mlčí," povedal Čarnogurský a zaklincoval to tým, že ako je spokojný s vývojom po revolúcii. ,,Pozrite sa, za manželstvá homosexuálov som kľúčami neštrngal," dodal.

