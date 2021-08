O láske nespievala iba vo svojich šansónoch. Už ako veľmi mladá bola Hana Hegerová (†89) zamilovaná do svojho profesora. Nebol ním nikto iný než Ladislav Chudík (†91), ktorý sa neskôr preslávil ako primár Sova v seriáli Nemocnice na kraji města. A bola to láska až za hrob!

Nebola to iba šansoniérka, ale tiež herečka. Ešte ako Carmen Farkašová (to bolo jej rodné meno) sa prihlásila na divadelný kurz pri štátnom konzervatóriu v Bratislave. A to z núdze, pretože ju nebavila práca v továrni. A ten kurz viedol práve herec Ladislav Chudík. V tej dobe mal iba 27 rokov. A keďže už vtedy ho považovali za talentovaného umelca, svoje prednosti v už tak mladom veku odovzával ďalej, len o niekoľko rokov mladším študentom.

Mladá Hana Hegerová. Zdroj: Archív

Ako už to tak v podobných prípadoch býva, väčšina študentiek sa do charizmatického Chudíka okamžite zamilovala. Carmen nebola výnimkou. „Do pána profesora Chudíka sme boli samozrejme zamilované všetky, to inak ani nešlo. Ja ale určite najviac. Mohla som na ňom oči nechať,“ cituje Hanu Hegerovú spisovateľ Miroslav Graclík vo svojej novej knihe Královna šansonu. Škola v tej dobe nemala ani poriadne priestory, v ktorých by sa dalo učiť. „Chodili sme preto k pedagógom domov, no skúste si to predstaviť. Tak krásny muž, ja do neho zamilovaná až po uši a k tomu sama u neho doma. Nechcela som to ventilovať, hovoriť nahlas, dávala som si veľký pozor, aby na mne tá zamilovanosť nebola vidieť...“ spomínala šansoniérka. Ani Chudík vraj nikdy nič nedal najavo. Ale... „Dnes viem, že nie je možné, aby nič nevedel, nepoznal. Alebo si to aspoň myslím,“ priznala po rokoch Hana Hegerová.