Farma má za sebou druhý duel a hlavnými aktérmi súboja boli Daniel Gugh a Jozef Ladziansky. Do hry sa vrátil Jožko a Dan, žiaľ, vypadol. V súkromnom živote je to však obrovský bojovník a vyhral oveľa, oveľa viac. Hoci má iba 22 rokov, už je invalidným dôchodcom. Môže za to zákerná choroba, ktorú mu diagnostikovali krátko po skončení strednej školy. Najskôr sa cítil veľmi zle, preto začal chodiť po lekároch a verdikt bol nekompromisný - rakovina v poslednom štádiu.

Z Farmy vypadol Dan. Zdroj: tv markíza

Lekári mu dávali šancu na mesiac či dva života, ale nevzdal sa. Nechcel zomrieť, bojoval, absolvoval náročnú liečbu a prežil. Danielovi to dodalo sebavedomie a nezlomnú vôľu.

