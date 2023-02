Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala trestné stíhanie vo veci vyhrážok voči redaktorke RTVS. Vec vyšetruje ako trestný čin nebezpečného vyhrážania. K výhražným e-mailom a telefonátu došlo podľa RTVS po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka SR Zuzana Čaputová, a po relácii odvysielanej 25. februára, do ktorej sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho nepozvaný politik Smeru-SD Ľuboš Blaha, čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla.

Poslanec Ľuboš Blaha. Zdroj: facebook/ľubošblaha

„V e-mailoch sa Marte Jančkárovej neznáme osoby vyhrážajú mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením, ublížením jej rodinným príslušníkom atď.,“ uvádza RTVS vo svojom stanovisku. Poslanec Blaha neskôr na jednej zo sociálnych sietí uviedol, že útokov na Jančkárovú je mu ľúto a ostro ich odsudzuje, no zároveň povedal, že „nezvládla svoju úlohu nestranného redaktora“. Na vzniknutú situáciu reagovalo viacero moderátorov a redaktorov a medzi nimi sa na sociálnej sieti ozvala aj Zuzana Kovačič Hanzelová.

Na snímke manželia novinári Zuzana Kovačič Hanzelová a Michal Kovačič. Zdroj: Martin Mikláš

"Každý, kto sa kedy ocitol v statuse Igora Matoviča, Ľuboša Blahu, alebo ďalších politikov, už zažil to, čo momentálne zažíva Marta Jančkárová. Obzvlášť k ženám novinárkam si internetový zástup fanúšikov dovoľuje nechutné vyhrážky - znásilnením, zabitím, fyzickým násilím. Je smiešne, že Smer, aj Ľuboš Blaha sa od takýchto prejavov na oko dištancujú. Pravda je, že svojich fanúšikov burcujú systematicky už roky. Na nenávisť ich naučili, nenávisť šíria ďalej. Pridal sa k nim aj Igor Matovič, a ďalší. Robia to takmer denne a robia to vedome," začala svoj status Kovačič Hanzelová na jej profile na Facebooku, kam sa mimochodom vrátila po dlhých 14 mesiacov. V decembri 2021 sa ho totiž rozhodla odinštalovať a nepoužívať ho.

"Dnes si poviete, že sú to len agresívne emaily. Zajtra to môže byť fyzický útok. Kým som sa nestiahla z Facebooku, pravidelne sa mi stávalo, že po spomenutí na radikálnych stránkach mi pípali celý večer správy nech zdochnem ja aj celá moja rodina. Chodili mi odkazy, že si ma niekto počká, znásilní ma. To všetko spolu s tým, že extrémisti zverejnili moju adresu," pokračovala a moderátorke vyjadrila podporu, napriek tomu, že spolu od istého času nekomunikujú.

"Marte Jančkárovej vyjadrujem podporu, hoci nie sme priateľky a naše cesty sa pri odchode z RTVS rozišli tak zásadne, že spolu nekomunikujeme. Kým my sme spisovali list, že Jaroslav Rezník a SNS bezprecedentne zasahujú do spravodajstva, Marta podpisovala antilist, že je všetko v poriadku. Cena za to, že je vo verejnom priestore, nemôže byť to, že dostáva vyhrážky fyzickou likvidáciou. Všetky výskumy aj skúsenosti hovoria, že ženy vo verejnom priestore zažívajú takýto typ nenávisti výrazne častejšie ako muži. Verím, že polícia bude vyhrážky Marte brať vážne. Nie je to vôbec samozrejmosť, mnohí policajti na tieto typy prípadov vôbec nie sú pripravení (hovorím z vlastnej skúsenosti). Marte držím palce. Držím palce aj RTVS, aby sa konečne začala emancipovať. Politici nemajú čo robiť dramaturgiu politických debát," hovorí Kovačič Hanzelová.

Situácia okolo moderátorky RTVS ju tak aspoň na chvíľu "prinútila" vrátiť sa na Facebook. To ešte netušila, aký odkaz jej zanechá Igor Matovič. "Je mi vás ľúto. Nikdy som nekritizoval objektívneho novinára. Vždy len zásadne tých, ktorí svojimi manipuláciami robia hanbu svojmu dôležitému poslaniu. Tak ako naposledy Szoltésa za to, že mi vložil do úst výrok, ktorý som nikdy nepovedal - Dobrý novinár je mŕtvy novinár. Ak vám takto podlé manipulácie nevadia, je mi vás, tak ako som napísal na úvod, len ľúto. Falošná kolegialita úplne devastačne ničí dôveru ľudí v klasické médiá - až natoľko, že na Slovensku ľudia veria novinárom najmenej v EÚ. To má za následok odklon ľudí na sociálne siete s dôsledkom, že Slováci najviac na svete veria hoaxom a konšpiráciám. Bodaj by ste sa zobudili a uvedomili si, ako veľmi svojou slepotou k pravde škodíte," adresoval jej komentár Matovič, kde si "kopol" aj do novinára Szoltésa. Jeho reakcia nedala na seba dlho čakať. Do diskusie pod statusom Kovačič Hanzelovej sa zapojil aj samotný Szoltés.

"Igor Matovič, rozumiem, že prečítať krátky status s porozumením môže byť nad vaše sily. Aj ho presne zacitovať. Znel takto: "Igor Matovič nám na 5. výročie vraždy Jána a Martiny vlastne hovoril, že dobrý novinár je mŕtvy novinár." A nie je ťažké obhájiť ho. Výročie vraždy novinára ste využili na to, aby ste zaútočili na novinárov. Vaša rétorika je dnes identická s rétorikou Ľuboša Blahu, Roberta Fica a Vladimíra Mečiara. Viete to vy, vieme to my. Neprihovárate sa novinárom, ale nenávistnému davu, ktorý na nich štvete. A rovnako vieme, že keby v dôsledku toho zabili ďalšieho novinára alebo novinárku, bude vám to rovnako jedno, ako bolo Ficovi. Síce kráčate odlišnou cestou ako Robert Fico, ale k rovnakému cieľu," napísal Szoltés.

