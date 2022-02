Bývalá účastníčka Miss Universe SR Xénia Gregušová sa zviditeľnila v roku 2020 v markizáckej Farme. Divákov si získala vďaka svojej priateľskej povahe, šikovnosti, skromnosti a tým, že sa vyhýbala akýmkoľvek škandálom a intrigám. Napokon celú šou aj vyhrala. No kým na začiatku hry predvádzala sexi krivky, na konci sa z neustáleho jedenia múčnych placiek poriadne zaguľatila a dokonca aj ostatní súťažiaci si z nej robili žarty, že vyzerá ako pampúšik.

V šou Farma pribrala až 12,7 kg. Zdroj: tv markíza

Po Farme sa však dala bleskovo do formy a okrem peňažnej výhry sa tešila aj novému vzťahu. Dala sa dokopy s Lukášom, s ktorým sa zblížila práve v tejto šou. A dvojici to perfektne klape doteraz. Teraz však musia čeliť veľkej skúške. Xénia totiž na začiatku januára odletela do Dominikánskej republiky, kde v divokej džungli bojuje o 100-tisíc eur. Od samého začiatku patrí medzi najväčšie bojovníčky a spomedzi všetkých žien podáva najlepšie výkony. Každodenné náročné súťaže, únava a hlavne nedostatok jedla sa však podpísali už aj na nej. Kým do šou Survivor odchádzala so sexi vyšportovanou postavičkou, teraz, po mesiaci a pol, je z nej už iba kosť a koža. Všimol si to aj jej priateľ Lukáš.

Xénia Gregušová na začiatku šou Survivor. Po mesiac a pol však drasticky schudla. Zdroj: tv markíza

„Viete čo? Keď bola Xenka na Farme, najprv trošku schudla, no potom ku koncu sme mali už viac jedla, tak pribrala, ale teraz… Ja osobne si ju takúto chudú nepamätám! Nezažil som ju ešte takúto štíhlu. Keď sme prišli na Farmu ten prvý deň a zbadal som ju, videl som, že wau, štíhla, chudučká baba, ale toto, ako vyzerá teraz v telke, to je extrém. Viete, telka každému pridáva kilá, a keď Xenka vyzerá v Survivor chudo v telke, neviem si predstaviť, aká chudá musí byť aktuálne naživo. Musela schudnúť aj viac ako 7 kíl. Možno aj desať,“ povedal Lukáš.

