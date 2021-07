Jaro Bekr ešte 7. júla zverejnil fotku, ako leží na operačnom stole. Spomenul si tak na časy, keď mu pred rokmi išlo takmer o život. ,,7.7. presne pred 7 rokmi... Nejaký čas pred tým, keď sme začali riešiť tento môj problém so srdcom a na moju otázku "Čo mám teraz robiť?" a keď som ja čakal nejaký podrobný návod na život, stravovanie a podobne, mi doktorka odpovedala: "Užívajte si každý jeden deň." Toto ma najprv fest vystrašilo a trochu aj nas*alo. Čakal som fakt konkrétnejšie rady. Ale to, čp sa mi zdalo ako klišé, čo mi povedala, bolo to najpravdivejšie," zaspomínal si na najhoršie obdobia svojho života.

Jaro Bekr zverejnil fotku spred 7 rokov. Tá ho zachytáva tesne pred vážnou operáciou srdca. Zdroj: Instagram J. B.



,,7.7. 2014. Bol to zvláštny pocit odchádzať z domu, úplne skoro ráno, keď ešte všetci spali. Nevedel som, čo bude ďalej. Autom po prázdnej Bratislave do nemocnice. Áno, aj nejaká slza bola po ceste. Parkovisko pred nemocnicou, kde inak nezaparkujete, lebo je vždy preplnené, bolo poloprázdne. No a potom v nemocnici to už dostalo celkom spád, tam už nemáte nejak moc čas na rozjímanie. Pred deviatou som už fotil túto fotku a ležal na stole. Potom nasledovala niečo vyše 6-hodinová operácia. Pri vedomí. Z nudy, ale asi skôr zo stresu som sa s doktorom rozprával o všeličom možnom.

Dnes je tomu sedem rokov. S Peťom, čo ma operoval, sme kamaráti. Ja opäť športujem a teším sa z rodiny a života. Každý deň, ako povedala doktorka. A nie je deň, kedy by som na to, čo sa mi stalo, nemyslel. Nie je deň, kedy by som za to, ako to dopadlo, neďakoval..." dodal.

Monika Hilmerová a Jaro Bekr dovolenkovali v Španielsku. Zdroj: Instagram

Jaro však za posledné obdobie výrazne schudol. Najviac sa mu to odrazilo na tvári. Mnohí fanúšikovia sa tak začali domnievať, či nemá opäť nejaké zdravotné ťažkosti. Jeho manželka, herečka Monika Hilmerová, však o jeho stave a kondícii prehovorila. „S mojím mužom Jarom, ktorý vďaka zdravému životnému štýlu a športovaniu je zdravý a nemusí brať lieky. A ešte k tomu taký bonus, že má telo ako z Photoshopu a to mu ťahá na 50-ku pomaly. Som na neho hrdá, akú ma pevnú vôľu a podľa rád lekárov si udržuje zdravý životný štýl,” napísala k ich romantickej fotke z dovolenky.

,,16.1. som si dal diétu, respektíve zmenil som stravu. Z cca 84 kg na potréningovej váhe 67 kg bez toho, aby som to cítil na tréningoch, únave a tak. Dokonca som zrýchlil, čo je jasné, keďže nemusím vláčiť 17-kilový ruksak . Tlak je top a cholesterol tiež. Áno, chce to pevnú vôlu a vzdať sa zopár vecí, čo som mal rád, ale to je to najmenej," napísal Jaro.