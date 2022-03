„Na môj vkus to bolo tango plné takého rumboidného brečtanovitého ovíjania sa o Adama,” povedala jej porotkyňa Adela Vinczeová v treťom filmovom kole, v ktorom predviedli erotickú choreografiu na hudbu z muzikálu Fantóm opery. Dominika je bez pochýb vynikajúca tanečníčka, no divákom už miestami jej vyzývavé pohyby a strhávanie pozornosti začínajú prekážať. „Bolo to wau, ale pripadalo mi to, že Dominika sa musí opäť ukázať. Jej skúsenosti sú obdivuhodné, ale nehodí sa to, čo predvádza. Nenecháva vyniknúť partnera a poukazuje na svoje kvality a trocha mi začína prekážať to jej obkrúcanie sa o partnera,” konštatovala diváčka. „Súhlasím, mne to tiež pripadá, že si ani nie som istá, kto je v tomto páre za tú „celebritu“, ktorá by sa mala predviesť,” zhodnotila diváčka Baška.

,,Brečtanka" Dominika Rošková. Okolo Bardyho sa ovíja ako taký brečtan, zhodnotila aj Adela Vinczeová. Zdroj: TV Markíza

,,Mne je tiež nesympatické to, ako do tých choreografií dáva toľko sexi prvkov, kde sa môže predviesť. Áno, je to krásna žena, ale miestami sa mi na to, čo tam predvádza, až zle pozerá. Na klasickej tanečnej súťaži by mi to neprekážalo, tam nech sa ovíja, koľko chce,” pridala sa fanúšička šou Dominika. Mnohé ženy dokonca priznali, že keby boli jeho manželkami ony, boli by s ním pre istotu na každom jednom tréningu.

Fakt, že na seba strháva takmer celú pozornosť, jej povedala aj porota. „Ja som nemohla odtrhnúť oči od Dominiky, ona tancovala a lietala. Akože, vy ste tam tiež boli, pán Bardy a ja tomu verím, že je to vaša zásluha, že Dominika vynikla tak, ako vynikla,” povedala im Tatiana Drexler. „To, že si ty dominovala, to je dobré, ale ty si to nikde nepokazil,” povedal Ján Ďurovčík.

