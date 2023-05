Markíza má za sebou mimoriadne úspešný ročník, no na druhej strane aj dosť náročný, keďže počas súťaže musela zápasiť s viacerými problémami. Hneď po prvom kole sa totiž na tréningu zranila Mária Čírová, ktorá napokon musela odstúpiť zo šou. Televízia tak bleskovo musela zohnať náhradu - a tou bol markizácky moderátor Počasia Vratko Sirági. Spolu s ním do súťaže vstúpila aj nová profesionálna tanečníčka Anna Riebauerová.

Finále tanečnej šou Let's Dance: Na snímke víťazi Janka a Vilda. Zdroj: EMIL VAŠKO

Súčasťou veľkého finále je to, že sa ho zúčastňujú aj všetci ostatní súťažiaci, ktorí sa do neho neprebojovali. Jedným takým bol aj kubánsky herec a hviezda Skrytej vášne Mario Cimarro. Ten však hneď v úvode šou príliš neohúril svojimi tanečnými schopnosťami a pre viacerých divákov bol sklamaním a dokonca došlo k výmene jeho partnerky Vandy Polákovej, ktorú nahradila Vanessa Indrová. Vanda údajne odstúpila pre covid, no tento dôvod sa vtedy zdal viacerým divákom divný. Údajne slabé tanečné výkony mali primäť k odchodu Vandu, ktorá iba rok predtým dostala najlepšieho tanečníka série - herca Jána Koleníka.

To, že Cimarro je slabý, mu jasne dávala najavo aj porota. Herec ale mal veľkú fanúšikovskú základňu medzi Slovákmi, ktorí ho podporovali svojimi SMS hlasmi až do 6. kola. To sa mu stalo osudným a šou tak vtedy musel opustiť. A týmto jeho vypadnutím sa skončila aj jeho púť v šou a to doslova. Mario sa totiž odvtedy vôbec neukázal na ďalších prenosoch, ako to býva vo zvyku u vypadnutých. A dokonca dal Markíze košom aj na veľkom finále!

Mario Cimarro tancoval v 6. kole tango. Zdroj: TV MARKÍZA

Počas finále sa totiž objavil iba v úvodnej zvučke programu. Divákom sa neprihovoril ani prostredníctvom videoodkazu, ako to zvykne bývať v prípade, ak sa niekto osobne nezúčastní programu alebo dokrútok. Za Cimarrovou neúčasťou na priamych prenosoch majú byť údajne napäté vzťahy v zákulisí. Súťažiaci v dokrútkach spomínali na šou, Mario medzi nimi chýbal. Napriek tomu, že podľa našich informácií bol už naspäť za veľkou mlákou, v dnešnej dobe vďaka technickým vymoženostiam mohol napríklad nahrať video s poďakovaním. Žiaľ, nestalo sa tak ...