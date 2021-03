Vratko Rohoň (47) z Iné Kafe sa hudbe venuje už 25 rokov. Okrem toho pôsobí ako pilot, no situácia pandémie, ktorá trvá už rok, mu neumožňuje lietať ani koncertovať. Preto sa vrhol do prác na statku na Myjave, kde sa z neho stal farmár.

Korona pozastavila prácu aj Vratkovi Rohoňovi. Spevák sa tak naplno môže venovať rodinke a statku na Kopaniciach. Rohoň kedysi žal úspechy s Iné Kafe. Tá odštartovala kariéru víťazstvom Objav roka na Slávikovi v roku 1999. Hudobník si ešte v tom čase zaobstaral statok, kde jazdieval iba občas, ale roky ho dával do poriadku. Počas korony sa tam natrvalo usadil, potom, ako predal byt v Bratislave.

Vratko Rohoň - spevák zo skupiny Iné Kafe je tiež letec. Zdroj: ROBO HOMOLA

„Mám býkov, päť ovečiek a štyri jahňatá,” prezradil v Smotánke. Spevákovi tam občas robia spoločnosť aj jeho dcérky Linda a Lenka a syn Samko. „S ich matkami nežijem, ony žijú v meste,” hovorí Rohoň, ktorého teraz naplno zamestnáva kydanie hnoja. „Vratko, toto kebyže nevidím, neuverím,” zahlásila markizácka redaktorka, ktorá bola z neho v šoku.

„Raz za tri, štyri dni to treba vyhnojiť,” opísal svoje hobby. Spevák, ktorý kedysi skladal pesničky, koncertoval, pilotoval a zvieratám sa venoval iba pre radosť, tak nateraz vymenil gitaru za farmárčenie. „Máme sa super najhoršie, ako sa len dá. Tak mi napadlo, že rozšírim svoju farmičku, kúpim starý traktor, predám byt v Bratislave a za to investujem do tohto peniaze. Verím tomu však, že budeme ďalej hrať,” dodal hudobník, ktorý si tak môže spievať “Ja tak rád kydám, kydám podobne ako v rozprávke Madagaskar “Ja tak rád trsám trsám”...

