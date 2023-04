Po tom, čo televízia JOJ odvysielala reportáž, v ktorej chcela divákom priblížiť prácu influencerov, spustila sa na Instagrame hotová vojna. Kým jedna skupinka tvrdí, že je to náročné a vyčerpávajúce, známy youtuber Expl0ited prilial olej do ohňa a verejne ich vysmial!

Slovo influencer sa implementoval do nášho každodenného slovníka nárastom používania sociálnych sietí. Práve moderné spôsoby komunikácie cez internet otvorili brány pre mnohých kreatívcov, ktorí sa rozhodli prácou cez sociálne siete aj živiť. Síce sa na prvý pohľad môže zdať, že ide len o pridávanie pekných fotiek na Instagram, influenceri tvrdia, že pravda je úplne iná. "Zahŕňa to komunikáciu s klientom a následné zapracovanie spätnej väzby, kreatívu, výrobu a aj analýzu a štatistiky po zverejnení zaplatených príspevkov," vysvetľovala vo video reportáži pre TV JOJ proces pracovnej činnosti influencerka Alžbeta Saloňová. V úvode reportáže však zaznelo, že influencerstvo sa stalo vysnenou prácou pre mnohých mladých ľudí, ktorých láka „vysoký zárobok za celkom ľahkú a príjemnú prácu“. Po tejto reportáži v Novinách na JOJ-ke niektoré známe influencerky takmer pukli od hnevu a okamžite sa začali k všetkému vyjadrovať na tzv. storkách.

V Televíznych novinách Jojky odvysielali kontroverznú reportáž, ktorá pobúrila tváre slovenského Instagramu. Zdroj: tv joj

Alžbeta Saloňová deň po odvysielaní na svojom instagramovom profile argumentuje, že síce svoju prácu na sociálnych sieťach považuje za príjemnú, určite nejde o ľahkú prácu. Omnoho viac sa však rozohnila Lucia Almaksus, známa pod prezývkou lnzz, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala ako Lula z Farmy. Odvtedy sa venuje podnikateľskej činnosti, s ktorou je spojená aj aktívna práca na sociálnych sieťach. Vo svojej reakcie napísala, že síce svoju prácu považuje za príjemnú, určite nie je ľahká, pretože už 6 rokov nemá voľno ani počas sviatkov či víkendov.

Reakcie Alžbety Saloňovej na video reportáž TV JOJ o influenceroch. Zdroj: Instagram @beth.sal

Práve na verejný výlev Lulu okamžite zareagoval youtuber Peter "Exploited" Altof. Ten jej reakciu a ju samotnú označil sa bludnú. Zdôraznil, že influencing je naozaj pomerne ľahká práca a to, že niekto si nevie svoj pracovný čas dostatočne rozvrhnúť tak, aby mal voľno, je len jeho zlyhanie. "Ja chápem, že sa ti oplatí robiť viac alebo cez sviatky, lebo to dobre zarába. To však neznamená, že si nemôžeš spraviť voľno." Taktiež reagoval na tvrdenie, že síce 10-tisíc eur za príspevok je veľa, nie je to nevídané. "Toľko zarobí na Slovensku len pár ľudí, ale vy tiež zarobíte 2 alebo 3-tisíc. Vytiahnem všetky vaše finstaty (online platforma na prácu s dátami o slovenských firmách - databázy firiem a kritických udalostí, profily spoločností, finančné reporty,...) keď sa ešte chvíľku budete ľutovať. Je to nevďačné."

Peter aj Lucia patria k influencerskému tímu šou Let´s Dance. Zdroj: EMIL VAŠKO

Po týchto odkazoch exfarmárke sa do nej pustili aj ďalší ľudia a začali sa jej kopiť neslušné a nepríjemné správy od cudzích osôb. "Nikdy som nepovedala, že by bola moja práca ťažšia ako práca zdravotníkov. Nechcela som mojou reakciou nič zlé, len som vyjadrila názor. Neviem, čím som si zaslúžila takéto správy. Nerozumiem, prečo má niekto potrebu kopnúť si do tehotnej ženy," povedala s plačom vo videu, ktoré medzitým už zo svojho profilu odstránila. Následne však zverejnila fotku s kamerou a odkazom: "Asi je čas konečne nemlčať", čím naznačila, že pripravuje detailnejšie vyjadreniu k celej situácii.