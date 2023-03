Hneď v začiatkoch šou sa dievčatá rozdelili na tzv. gangy. Všetko vymyslela mladučká Petrana. Krásky, ktoré si k dokonalosti dopomohli estetickými úpravami, nazvala „nafúkaný gang“ a seba s ostatnými prirodzenými súťažiacimi zas „gang gang“. To, že nádejné nevesty sa rozdelili do dvoch skupín, neuniklo ani Tomášovi. Ten bol viackrát aj svedkom ich nechutných hádok...

Tomáš Tarr bol už viackrát svedkom poriadnych hádok medzi dievčatami. Zdroj: TV Markíza

Keď ste si mysleli, že po šou, ktorá sa natáčala v októbri minulého roka v Turecku, všetky zakopali vojnovú sekeru, boli ste na veľkom omyle. Intrigy a nenávisť sa ešte vyostrili! Jedna druhej necháva na Instagrame drsné odkazy a niektoré neváhajú zájsť až do extrémov. „Petrana nás nazve umelým gangom, čo má sama trikrát spravený nos a ústa,“ smiala sa z nej na sociálnej sieti Natália. Samozrejme, Petrane tento odkaz neušiel a všetko jej vrátila aj s úrokmi. „Poďme riešiť, čo bol vtip počas šou, ktorá bola mesiace naspäť. V každom prípade je lepšie byť úprimný než klamať o svojich plastikách,“ odkázala jej a priložila aj Natáliine fotky, na ktorých je tesne po zákroku natiahnutia očí. „Ach, smutné toto. Prečo sa v súčasnosti ľudia už nepriznajú k tomu, čo mali prerobené? Úpravy nie sú hanba (smiech),“ pokračovala Petrana na adresu Natálie, ktorá sa dušovala, že na jej tvári nie je upravené absolútne nič. „Nie, nemám ŽIADNU plastickú úpravu na sebe, dokonca ani estetickú,“ povedala o sebe pred pár dňami hrdo Naty. „Áno, ja mám upravený nos, pery a sánku,“ napísala Petrana s tým, že na rozdiel od niektorých sa k tomu aspoň prizná.

Petrana sa plastikami nijako netají. Zdroj: TV Markíza

Keď to zbadala Natália, začalo sa hotové peklo. Na sociálnej sieti zverejnila Petranu pred plastikami. „Spoznávate túto osobu?“ napísala uštipačne k jej záberu spred úprav a prirovnala ju k Shrekovi. Pri týchto útokoch však ani zďaleka neskončila. „Nevedela som, že keď sa podpisuje dokument a prehlásenie o mentálnom zdraví a spôsobilosti a slečna užije štyri neuroly za sebou a pije na to alkohol… takýto dokument by mal byť platný či neplatný?“ napísala o Petrane a zašla ešte ďalej. „Neviem, prečo to robia rodičia vlastným deťom. Keď nie sú svojprávne a pod množstvom liekov ich posielajú verejne vystupovať do televízie a nie sú schopné úvahy ani o vlastnom živote. Bohužiaľ, v tomto žijeme. A druhí ľudia zbytočne čelia fantazmagóriám a blúznivým pochodom mysle týchto ľudí,“ dodala a pridala fotku Fiony s plastickými úpravami, čím narážala na zdokonalenú Petranu.

Natália Petrane poriadne naložila a verejne ju urazila. Zdroj: TV Markíza

„Myslím si, že útok na mentálne zdravie človeka a použitie ‚photoshopnutej‘ fotky ako odpoveď na moju ‚storku‘ hovorí samo za seba,“ odkázala jej Petrana, ktorá má po šou veľké konflikty aj s Priscillou. „Pravdou je, že Petrana naozaj žrala celý pobyt na vile všelijaké lieky,“ napísala o nej pred pár dňami Priscilla. ,,Je mi jedno, či to je neznámy človek alebo niekto, koho poznám. Keď mi stále chodia takéto negatívne správy, tak si toho človeka proste zablokujem,“ vysvetlila Petrana svoj vzťah k Priscille.

Na adresu Petrany sa nelichotivo vyjadruje aj Priscilla. Zdroj: TV Markíza

A čo na toto všetko hovorí televízny ženích Tomáš Tarr? „K celej situácii by som povedal len toľko, že to celé ide mimo moju osobu. Veľmi ma nezaujíma, aké majú dievčatá medzi sebou konflikty, ja som s nimi ani nebýval vo vile, takže neviem, čo sa dialo medzi nimi tam, viem iba to, čo mi povedali. Myslím však, že je smutné, keď sa hádajú dodnes, keďže sme už niekoľko mesiacov po natáčaní a podľa mňa je to úplne nezmyselné,“ povedal nám.

