Komička Simona, ktorá neustále prezentuje osvetu ohľadom bodyshamingu, sa v sobotu večer nezdržala. ,,A depresia je na svete. Máme málo prípadov porúch príjmu potravy u doslova detí? Prečo tam nemôže byť ukázaná aj normálna veľkosť ženy? Prečo nevieme prijať skutočnosť a diverzitu? Nikto, kto tam sedí, sa tomu nečuduje? Dievčatá sú krásne a šikovné. Ale to sú aj ženy, ktoré nemajú veľkosť S, tak prosím, nevnucujme predstavu, že len a len toto je skutočná krása," napísala na Instagrame počas promenády dievčat v plavkách.

Stand up komička Simona Salátová. Zdroj: Instagram

„Nerozumiem tomu, že na Slovensku nevieme spraviť aspoň maličký krok smerom dopredu. Posunúť sa od stereotypizovania krásy na jediný druh, a keby ste sa pýtali aký, tak vám ho v primetime naservítuje jedna z najsledovanejších televízií. Pozerajte na mňa ako na kravu, ale vidieť toto nepomôže žiadnej žene alebo dievčaťu,“ pokračovala komička. Množstvo jej sledovateliek jej dalo za pravdu a súťaž rovnako drsne skritizovali, no následne sa ozvali aj štíhle krásky, ktoré so Simonou absolútne nesúhlasia. A vojna bola na svete!

Na snímke je galavečer súťaže krásy Miss Slovensko 2021. Zdroj: MARTIN DOMOK

„Prosím... Miss svetovo je, aj bude, aj bola vždy o štíhlych ženách a prestaňte tlačiť do toho nadmernú obezitu. Všade sa tlačí nezdravá obezita a už sa na to nemôžem pozerať, lebo to nie je v poriadku, ale ženy čo na sebe makajú, sú osočované, že práve kvôli nim nemajú sebavedomie. Miss vždy bola aj bude o vysokých štíhlych ženách, toto je čo? Že depresia pri telke s chipsami a bigmacom, nie,“ napísala rozčúlená exfarmárka Karin Dvořáková. Ku Karin sa pridala aj bývalá finalistka Miss Slovensko Veronika Rajek. „Netvrdím, že žena plnších tvarov nemôže byť sexi alebo sebavedomá, ale čo táto pani predvádza na internete, doslova - robenie si slávy na druhých (v januári Cibulková, august Miss). XL, XXL, XXXL? To je podľa vás bodypositivity pre dievčatá v produktívnom veku do 25 rokov? Pre mladú ženu v pohybe? Nie, vážení, to je obezita, ktorú skrývajú a prezentujú ako bodypositivity a selflove,“ naložila Salátovej.

Exfarmárka Karin Dvořáková Simone poriadne naložila. Zdroj: Instagram K. D.

Naopak, redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová sa postavila na stranu Simony Salátovej. ,,Ľudia Simone píšu škaredé veci, že má jesť šalát, a že kritizuje prenos Miss preto, že je tučná. Možno by bolo dobré sa troška upokojiť, dať bokom emócie a priniesť na stôl fakty. Poruchy príjmu potravy, komplexy, mindráky a depky nemajú zo seba len ľudia s vysokým BMI. Komplexy majú úplne všetci - od chudých a krásnych, cez nízke, malé, útle, až po ženy, ktoré majú kyprejšie tvary. Poznám nádherné baby, ktoré majú z Instagramu, missky, časopisov a rôznych poznámok od útleho detstva, fakt problémy mať sa rady. Tlak na ženy je enormný a vôbec nesúvisí s tým, ako kto vyzerá a čo kto zje. Ak na to niekto upozorní, neznamená to, že nenávidí chudé baby, lebo si nedokáže dať šalát a zacvičiť si. Ani to neznamená, že treba okamžite zrušiť missku, hoci vo svete už tento formát aspoň trocha prispôsobili 21. storočiu. Zmamená to, začať aspoň diskusiu a najlepšie je začať ju bez nenávisti, šikany, bodyshamingu a hejtu," napísala Hanzelová a opísala aj svoje komplexy.

Zuzana Kovačik Hanzelová sa postavila na stranu Simony. Zdroj: TV DOMA

,,Ja jem šaláty, cvičím päťkrát do týždňa a mindrákov mám až-až. Od detstva malé dievčatá komentuje každý - tá je tučnučká, hentá maličká, tá by mala začať menej jesť, lebo raz bude hentaká a tá by mala jesť viac, lebo je podvýživená. V tejto téme by sme mali ťahať všetky za jeden koniec - štíhle, vysekané, menej štíhle, plnoštíhle, to je úplne jedno. Tlak je na nás všetky a ani tehličky na bruchu vám v dnešnej dobe objektivizácie žien nezaručia imunitu proti depkám. Je x štúdií, ktoré potvrdzujú to, čo píšem. Nie, nároky na ženy z móla a módnych časopisov neovplyvňujú len Simonu alebo mňa. Ovplyvňujú už 12-13-ročné dievčatá, u ktorých každý rok stúpajú poruchy príjmu potravy. Ovplyvňujú 15-16-ročné dievčatá, ktorým sa mení telo a začnú doma zvracať po každom jedle. A ovplyvňujú aj ženy ako ja - 30 plus, zdanlivo dobre vyzerajúce, spokojné a predsa každý deň sa pýtajúce, či stačia tri tréningy a či si môžem dať poobede espresso tonic s toľkým cukrom. Peace ženy, v tejto téme neexistujú víťazky, všetky sme zatiaľ porazené," dodala Zuzana. ,,Ďakujem ti. Za seba a aj za ženy. A za všetky šaláty, ktoré už padli za obeť," reagovala Simona.

Anketa Súhlasíte s názorom Simony Salátovej? Áno, takéto súťaže sa mali už dávno zrušiť! 82% Nie, rád/rada sa pozriem na ženskú krásu a sexi postavičky. 18% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný