Influenceri sa po reportáži začali búriť, že ich práca nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Najviac sa rozohnila budúca mama Lucia Almaksus. Vyjadrila sa, že svoju prácu považuje za príjemnú, no určite nie je ľahká, pretože už 6 rokov nemá voľno ani počas sviatkov či víkendov.





Lula a ExplOited patria medzi tohtoročných influencerov Let´s Dance. Predstavenie párov tanečnej šou "Let's Dance 2023" v Bratislave. Na snímke Dáša Mamba Šarkózyová, Peter "ExplOited" Altof, Lucia Almaksus, Kika Durišová, Sisa Križanová, Michal Novotný a Filip Jovanovič. Zdroj: EMIL VAŠKO

Na verejný výlev zareagoval youtuber Peter „Exploited“ Altof: „Chápem, že sa ti oplatí robiť viac alebo cez sviatky, lebo to dobre zarába. To však neznamená, že si nemôžeš spraviť voľno. Je to nevďačné."



Po krátkej odmlke mu to Lula vracia: „Človek by mohol pochopiť, že nie všetci sme to mali ako on a že on je jeden z milióna. Mohla som to otočiť a sťažovať sa, ako človek robí viac a má menej a aký je on extra privilegovaný, no nemám to za potreby. Nemám čas posielať kolegom kapybari a ani byť týždeň rozbitá na lodi, ale to je v poriadku.”



Lula s kamoškou Biankou na Let´s Dance. Zdroj: Instagram/ Bianka Rumanova

Narážala pritom na nedávne zablokovanie Leošom Marešom, ktoré si youtuber vyslúžil za posielanie fotiek hlodavcov, kapybár. Podľa jeho slov sa týmto spôsobom snažil s moderátorom iba skamarátiť.