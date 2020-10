Hviezda Oteckov herec Vladimír Kobielsky (45) sa v sobotu s kolegami postavil na divadelné dosky. A hoci mali vypredané, pohľad do prázdneho javiska, v ktorom pre bezpečnostné opatrenia sedela iba malá hŕstka ľudí, im takmer vtisol slzy do očí.

Vladimír Kobielsky po odohratí predstavenia následne zverejnil na sociálnej sieti zábery, ako to teraz vo vypredanom divadle reálne vyzerá. A ide skutočne o žalostný pohľad. ,,Ďakujeme všetkým, ktorí prišli v sobotu do divadla na našu 441. reprízu hry Na koho to slovo padne. Bolo vypredané. Verím, že čoskoro zažijeme opäť plné sály,“ napísal Kobielsky k záberu ,,vypredanej sály“ v Divadle Astorka. ,,Veľmi smutný pohľad,“ reagovala pani Barbora. ,,Smutné, že tomuto teraz musíme hovoriť vypredané,“ pridali sa ďalší.

Zľava: Marek Fašiang, Vlado Kobielsky, Filip Tůma a Braňo Deák ako seriáloví Oteckovia. Zdroj: EMIL VAŠKO

