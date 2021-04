Vizážista Patrik z Bez servítky o PLASTICKÝCH VYLEPŠENIACH: Som so sebou veľmi spokojný ×

Mladý vizážista Patrik Faláth (20) sa minulý týždeň predstavil v Bez servítky. Síce sa nepreviedol ako zdatný kuchár, no ako sám povedal, do šou išiel iba preto, aby sa zviditeľnil. V rozhovore nám prezradil, čomu by sa chcel venovať v budúcnosti.