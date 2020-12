Víťazkou Farmy 12 sa stala krásna a sympatická Xénia Gregušová. Od divákov získala aj najviac SMS hlasov, zrejme aj vďaka tomu, že sa vyhýbala škandálom a pred kamerami neurobila nič, čo by poškodilo jej povesť. Kam plánuje investovať výhru, ako sa rozdelila so súpermi a čo odkazuje neprajníkom?

Vyhrala si Farmu a porazila dvoch chlapov. Aké s tebou lomcujú pocity?

„Ešte stále si to nejako neuvedomujem, že som vyhrala. Ešte to nevnímam. Nestihla som si pozrieť ešte ani celý zostrih z finále, možno, keď si to pozriem, tak mi to dôjde. Určite sa teším, no nevnímam to.“

Po tvojom víťazstve sa ozvalo mnoho neprajníkov, že si vyhrala neprávom a finále bolo zmanipulované. Ako vnímaš toto?

„Myslím si, že keby to vyhral ktokoľvek z nás, vždy by sa našli nejakí ľudia, ktorí budú mať reči. Moji priaznivci vedia, že som vyhrala právom. Negatívne komentáre neriešim, jedným uchom dnu, druhým von. Nezaoberám sa tým.“

Finále markizáckej reality šou Farma. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Objavili sa aj informácie, že do šou ťa Markíza dosadila...

„Ja som sa prihlásila na Farmu 11 ešte minulý rok. No bolo to neskoro a tuším to už bežalo aj v telke. Ale myslela som si, že možno budú potrebovať nejakých banditov. No nikto sa mi neozval. Až tento rok mi prišiel mail, že im tam moja prihláška ostala, že ak mám stále záujem, môžem prísť na kasting . Dali mi termíny, prešla som všetkými kolami a už som si myslela, že z toho nič nebude, lebo sa mi ozvali až na poslednú chvíľu. Stále to všetko odkladali a už som s tým nepočítala. Tak som bola šťastná. Určite si ma nevytypovali a ani nenašli vopred.“

Je pravda, že si výhru s Henrichom a Lukášom rozdelíte?

„Áno, o výhre sme sa s chalanmi vopred dohodli.“

