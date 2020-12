Po prvých dvoch disciplínach jasne viedol Lukáš. Za ním bol Heňo a posledná bola Xénia. A vtedy sa začali diať, v očiach divákov, čudné veci. Keď Lukáš prebehol prekážkovú dráhu, hospodár mu zakričal, že má 13 trestných bodov, pretože toľkokrát spadol. Lukáš iba neveriacky pozeral a nechápavo sa pýtal, či to je naozaj tak, pretože sa mu vôbec nezdá, že toľkokrát spadol. Ozval sa aj vtedy, keď nasledovali rozstreli. Správny výsledok mali najskôr tipovať buď Heňo alebo Lukáš. Aj preto Luki navrhol, aby si mohol so Xéniou strihnúť. Ďalšou disciplínou bol vedomostný duel. V ňom zvíťazila Xénia. Keď Evelyn povedala, že skóre je vyrovnané, Heňo ironicky poznamenal... ,,Náhoda?".... Akoby narážal na niečo, čo vie iba on... Najväčšie vášne medzi divákmi však vyvolala posledná disciplína Popoluška. Kým doteraz to bolo v dueloch tak, že ten, kto zakričal mám a Evelyn mu našla v miske zrnko, ktoré tam nepatrilo, bol automaticky diskvalifikovaný. Keď našla zlé zrnko v miske Xénii, prekvapivo však nastal rozstrel medni ňou a Lukášom. Ten iba pozeral a nechápavo sa pýtal: ,,Aký rozstrel?" A čo na to diváci?

Finále Farmy 12. Na fotke Henrich Kuľko. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

,,Nemali byť Xénia s Lukášom diskvalifikovaní a ísť na rozstrel o jeden bod a Heňo mal dostať automaticky dva body? Pokiaľ sa pamätám, tak v dueloch, keď niekto zakričal mám a našlo sa mu tam zrnko, ktoré tam nemalo čo robiť, tak dostal bod ten druhý, aj keď to nemal dokončené," upozornil divák.

Disciplína Popoluška. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

,,A čudujete sa, že mal Lukáš nervy? Ja by som sa tam neovládla. Toľko nespravodlivosti. A najlepšie bolo, ako povedal hospodár, že trinásťkrát spadol. Ja som len pozerala a už vtedy som vedela, že je to v ... Že už ani čestný Lukáš nemá žiadnu šancu," reagovala diváčka Simma. ,,Toto malo byť akože fér? Lukášovi sa v disciplíne Pavúk odopol opasok a hra ďalej pokračovala. Keď hospodár povedal, že Lukáš spadol 13-krát, dala som si to spätne a spadol iba sedemkrát! A čo tie fazule?" hnevala sa diváčka. ,,A kde bol norát, ktorý mal overiť výsledky SMS-hlasovania?" pokračovali fanúšikovia šou. ,,Zaujímavé je, že pri rozstrele s vajíčkami sa vajíčka nepočítali. Pri rozstrele s reťazou sa očká nepočítali. Pri rozstrele s pílou sa už zúbky počítali. Na základe čoho sme my mali vedieť, že naozaj tých vajíčok bolo 37 a očiek 49??? Posledná disciplína Popoluška prebiehala vždy v dueloch tak, že ak niekto pochybil, tak získal druhý bod druhý súper. Automaticky mal dostať bod Heňo, aký rozstrel??? kopili sa komentáre.

,,Jasné, že bol Lukáš nahnevaný. Viedol 4:0, tak jasné, že ho museli nejako nenápadne spacifikovať. 13 pádov, zlý opasok atď... Luki veľmi rýchlo zistil, o čo tam vlastne ide, preto aj pri rozstrele už povedal, aby si strihli, pretože zas mal hádať automaticky prvý. Prečo? Ja na jeho mieste nadávam ešte viac," aj takéto komentáre sa objavili pod fotkou víťazky. ,,Obrovské sklamanie. Tie výrazy Heňa a Lukáša dávali jasne najavo, že už sami tušili, že tam niečo nesedí," napísal ďalší divák.

,,Lukáš tiež cítil, že to už nie je ok, on mal povedať vždy prvý výsledok, a preto pýtal, nech hlasujú, kto má vravieť prvý. Normálne sa dalo vidieť, že vtedy Xénia stuhla," alebo ,,Xénia spravila chybu pri triedení strukovín. Mala byť okamžite diskvalifikovaná. Ale pravidlá sa rýchlo zmenili... Ako inak, keď bola štábom dosadená."

